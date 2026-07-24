Se aproxima un periodo de 72 horas con lluvias, tormentas eléctricas, posible granizo y rachas de viento de hasta 60 km/h en distintas regiones de México, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua.

Las condiciones se mantendrán entre el 24 y el 26 de julio por la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Lluvias intensas y tormentas durante tres días consecutivos

El pronóstico del SMN indica que del 24 al 26 de julio continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes, con puntuales intensas, en diversas regiones del occidente, centro, sur, oriente y sureste del país.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 km/h, condiciones que se mantendrán durante las próximas 72 horas .

Lluvias intensas y tormentas durante tres días consecutivos. Servicio Meteorológico Nacional

Además, el organismo meteorológico señala que este patrón estará favorecido por el monzón mexicano, la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Persistirá el calor extremo en parte del país

Mientras las lluvias continuarán en buena parte del territorio nacional, el ambiente muy caluroso persistirá en el noroeste y norte de México, donde se prevén temperaturas superiores a 40 °C en algunas entidades.

El SMN también advierte que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de la visibilidad, especialmente en zonas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico extendido de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones se mantendrán al menos hasta el 26 de julio, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del estado del tiempo.