Este sábado, 25 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a Santiago el Mayor, apóstol, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santiago el Mayor, apóstol y patrón de España, fue el primero en recibir la corona del martirio al ser decapitado por Herodes Agripa.

Santoral del día | Santiago el Mayor, apóstol (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santiago el Mayor, apóstol?

Santiago el Mayor, apóstol, es conocido como el patrón de España. Nació como hijo de Zebedeo y fue hermano de San Juan Evangelista. Junto a Pedro y Juan, tuvo el privilegio de ser testigo de eventos cruciales en la vida de Jesús, como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní.

Su vida se caracterizó por un ferviente seguimiento de Cristo, lo que lo llevó a predicar el Evangelio en diversas regiones. Sin embargo, su compromiso con la fe lo llevó a ser perseguido y, eventualmente, martirizado. Fue decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por orden de Herodes Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol en recibir la corona del martirio.

La solemnidad de Santiago el Mayor se celebra anualmente, recordando su legado y contribución al cristianismo. Su figura es emblemática en la historia de España, donde se le venera como un símbolo de fe y resistencia. Su muerte prematura no hizo más que consolidar su lugar como uno de los pilares fundamentales del cristianismo primitivo.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santiago el Mayor, apóstol (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 25 de julio de 2026

El 25 de julio de 2026 se celebrarán las festividades de varios santos y beatos de distintas épocas. La conmemoración incluye a Santa Glodesindis, una figura importante del siglo VI y a Santa Olimpíada de Nicomedia del siglo V, quienes son recordadas por su dedicación y fe.Además, este día se honrará la memoria de destacados beatos del siglo XV, como Juan Soreth y Pedro de Mogliano Corradini. Dos beatos del siglo XVIII, Miguel Ludovico Brulard y Antonio Lucci de Bobino, también serán recordados en esta jornada espiritual.Por otro lado, del siglo XX, se celebrarán las beatas María Teresa Kowalska y María del Carmen Sallés y Barangueras, junto con Santa Carmen Sallés, quienes han dejado un legado significativo en la vida religiosa contemporánea. La diversidad de estas figuras refleja la rica historia de la fe a lo largo de los siglos.

La oración para Santiago el Mayor, apóstol:

Oh glorioso Apóstol Santiago, primer mártir entre los Apóstoles y patrono de España y de los peregrinos, defiéndenos de todo mal; protege a tu Iglesia y a nuestra patria; guía nuestros pasos por el camino de la fe, la esperanza y la caridad, para que, por tu intercesión, perseveremos en el bien y alcancemos la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.