Viajar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte dejó de ser un sueño imposible para los ciudadanos mexicanos. Existe un documento oficial que permite cruzar la frontera de forma legal hacia cuatro de los estados más visitados del país —Texas, California, Nuevo México y Arizona— sin necesidad de tramitar documentos.

Su vigencia es de una década y el proceso para obtenerlo se realiza directamente en la Embajada o consulado de Estados Unidos en México. Te contamos todo lo que necesitas saber antes de hacer las maletas.

El documento que reemplaza a la visa y al pasaporte para entrar a cuatro estados de EE.UU

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo, conocida por sus siglas en inglés como BCC. Este documento fue diseñado específicamente para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia las zonas limítrofes de Estados Unidos , eliminando la necesidad de contar con una visa o pasaporte vigente para determinados tipos de viaje.

La BCC habilita ingresos por vía terrestre o marítima con una estadía máxima de 30 días dentro de las llamadas zonas fronterizas, ideales para turismo, visitas familiares o negocios no remunerados.

Su vigencia es de 10 años desde la fecha de emisión, por lo que antes de planificar cualquier viaje es fundamental verificar que la tarjeta esté activa y no haya vencido .

El permiso tiene una vigencia de 10 años y permite estadías de hasta 30 días en áreas específicas de Texas, California, Arizona y Nuevo México. Fuente: Gobierno de USA

Cuántos kilómetros adentro de Texas, California, Arizona y Nuevo México podés ingresar con este permiso especial

Uno de los puntos que más dudas genera entre los viajeros es hasta dónde exactamente permite llegar la BCC dentro del territorio estadounidense cuando se usa de forma independiente, es decir, sin pasaporte. La respuesta varía según el estado:

Texas y California : el ingreso está habilitado dentro de una franja de menos de 40 kilómetros desde la línea fronteriza.

Arizona : el margen se amplía considerablemente, permitiendo circular hasta 120 kilómetros tierra adentro desde la frontera.

Nuevo México: es el estado con mayor flexibilidad, ya que la zona autorizada llega hasta 88 kilómetros desde el límite o hasta la interestatal 10, tomando como referencia el punto que quede más al norte.

Estas delimitaciones aplican exclusivamente para viajes de turismo, reuniones familiares o actividades de negocios que no impliquen ningún tipo de remuneración. Superar estos límites geográficos sin los documentos complementarios correspondientes puede derivar en problemas migratorios.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo para mexicanos permite entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte en zonas autorizadas de Texas, California, Arizona y Nuevo México. Fuente: Canva

Tres requisitos clave para tramitar esta credencial y cruzar la frontera americana sin complicaciones

No cualquier persona puede acceder a la Tarjeta de Cruce Fronterizo. Para iniciar el trámite, es indispensable reunir las siguientes condiciones:

Ser ciudadano mexicano y residir en México . La BCC está destinada exclusivamente a quienes viven en territorio mexicano, independientemente de si tienen o no otras nacionalidades.

Contar con pasaporte vigente al momento de la solicitud. Aunque la tarjeta permite viajar sin este documento una vez obtenida, el pasaporte es un requisito obligatorio durante el proceso de tramitación.

Cumplir con los criterios de elegibilidad de la visa B1 o B2 y demostrar vínculos sólidos con México. Las autoridades estadounidenses evaluarán que el solicitante tenga razones suficientes para regresar a su país, como trabajo estable, familia, propiedades u otros lazos comprobables.

El trámite se realiza en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México o en el consulado más cercano al domicilio del solicitante. Se recomienda iniciar el proceso con anticipación, ya que los tiempos de espera para obtener un turno pueden variar según la temporada y la demanda.