La propuesta todavía no es definitiva: debe pasar por la Comisión del Registro Federal de Electores y ser aprobada por el Consejo General del INE.

La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) recomendó ampliar hasta el 6 de junio de 2027 la vigencia de las credenciales para votar que vencen el 31 de diciembre de 2026. Según el INE, la medida alcanzaría a 4,803,344 registros, según el corte al 31 de octubre, entre credenciales expedidas en México y en el extranjero.

La propuesta todavía no es definitiva: debe pasar por la Comisión del Registro Federal de Electores y ser aprobada por el Consejo General del INE. Por eso, quienes tengan una credencial con vigencia 2026 no deberían asumir que podrán usarla durante 2027.

Qué pasa con las credenciales con vigencia 2026

Con las reglas actuales, una credencial que marca 2026 deja de servir como identificación y para votar a partir del 1 de enero de 2027, según el INE en Aguascalientes.

Si el Consejo General aprueba la ampliación, esas credenciales conservarían su validez hasta la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027. No sería una renovación automática, sino una ampliación temporal. La CNV también recomendó reforzar la comunicación de la medida y seguir promoviendo que se renueven las credenciales que vencen este año.

La campaña especial de actualización del INE cierra el 25 de enero de 2027.

Por qué conviene renovarla igual

Hasta que resuelva el Consejo General, la ampliación es una propuesta y no una prórroga vigente. Quien necesite una credencial plenamente vigente al comenzar 2027 y no quiera depender de esa aprobación debe renovarla.

La campaña especial de actualización del INE cierra el 25 de enero de 2027. En Aguascalientes, el INE informó que ese es el último día para renovar y que no habrá prórroga. Más sobre el trámite, en esta nota sobre quiénes deben renovar la credencial para votar.

Qué documentos llevar para renovarla

El INE pide presentar documentos originales: acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía. En algunos casos sirve la propia credencial que perdió o está por perder la vigencia.

El trámite es gratuito y se hace en un Módulo de Atención Ciudadana. Conviene programar una cita en línea o llamar a INETEL, al 800 433 2000. La credencial nueva tiene una vigencia de 10 años.