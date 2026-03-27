El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y traerá una novedad clave: el envío de un mensaje de alerta directamente a los teléfonos celulares. Esta medida busca reforzar los sistemas de aviso inmediato ante situaciones de riesgo. La iniciativa forma parte de las estrategias de protección civil impulsadas en todo México, donde millones de personas participarán de manera simultánea para poner a prueba protocolos de evacuación y reacción. El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, una fecha emblemática en el país por su relación con sismos históricos. La jornada busca reforzar la preparación ciudadana ante este tipo de emergencias. Durante el ejercicio, se enviará un mensaje de alerta a los teléfonos celulares en diversas regiones del país. Esta notificación se activará de forma simultánea con las alarmas sísmicas tradicionales. El objetivo es evaluar la efectividad de este nuevo sistema de comunicación masiva. Así, las autoridades podrán medir el alcance real del mensaje y la reacción de la población. El mensaje será una notificación sonora y visual que indicará que se trata de un simulacro, sin necesidad de descargar aplicaciones ni registrarse. Utiliza tecnología de difusión celular, lo que permite enviarlo de forma inmediata a todos los dispositivos en una zona determinada. Aunque aclarará que no es una emergencia real, las autoridades piden tomarlo con seriedad y seguir las indicaciones. Si bien ya fue probado, su aplicación a gran escala marca un avance importante en la gestión de riesgos.