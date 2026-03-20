El Gobierno de México avanza con la implementación de un apoyo económico, con el fin de ampliar la cobertura social y ciertos beneficios a la población. Este beneficio forma parte de una estrategia para ampliar la cobertura social a sectores que no estaban contemplados en otros programas. El anuncio generó interés entre potenciales beneficiarios, dado a que el monto supera los 3,000 pesos y busca atender a un segmento clave de la población. Sin embargo, no todos pueden acceder, por lo que es fundamental conocer los detalles. El apoyo corresponde a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y está dirigido a personas de 30 a 64 años que poseen una discapacidad permanente y cumplen con los requisitos del programa. Este grupo busca cubrir a un sector que muchas veces queda fuera de otros apoyos sociales. El monto es de 3,300 pesos bimestrales, entregados según el calendario oficial, con el objetivo de brindar alivio económico y mayor estabilidad a los beneficiarios. Aplica tanto para hombres como para mujeres que acrediten la condición requerida. Sin embargo, su disponibilidad depende de cada estado, ya que el programa aún se implementa de forma gradual en el país.