Supera a Javier Milei y Nayib Bukele según un ranking, Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta de América Latina en septiembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, seguida por los gobernantes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Colombia, Abelardo de la Espriella, según un sondeo de CB Global Data en el que Bernardo Arévalo de Guatemala ocupa el último lugar.

Sheinbaum obtiene un 69% de imagen positiva y un 28,3% de negativa, con un aumento del 2,5 puntos porcentuales con respecto a agosto, cuando registró un 66,5% de aprobación.

La presidenta mexicana, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha afrontado presiones de EE.UU. en materia arancelaria y por la lucha contra el narcotráfico.

El podio de los mandatarios mejor valorados

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 66,2% de favorabilidad y un 29,9% de rechazo. El mandatario salvadoreño perdió 2,5 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando alcanzó un 68,7%, aunque mantiene una de las mayores tasas de respaldo de la región y ha encabezado los últimos sondeos regionales.

En tercer lugar se ubica el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con un 53,6% de aprobación frente a un 41,6% de percepción negativa. El mandatario asumió el cargo el 7 de agosto y, apenas tres días después, tuvo que afrontar uno de sus primeros grandes desafíos con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

En cuarto lugar se encuentra la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con un 52,4% de imagen positiva y un 45,1% de negativa, tras caer 2,6 puntos respecto al 55% de agosto. Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio.

Sheinbaum encabeza el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor valorados en septiembre. Fuente: EFE José Méndez/ Rodrigo Sura/ Ricardo Maldonado Rozo

Así se ubica el resto del ranking

El resto de la clasificación quedó de la siguiente manera:

Luis Abinader (República Dominicana): 50,8% de apoyo y 43,8% de desaprobación. Fue el mandatario que más mejoró respecto a la medición anterior, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales, desde el 48,1% de agosto.

Laura Fernández (Costa Rica): 49,7% de aprobación y 45% de rechazo, prácticamente en el mismo nivel de agosto, cuando obtuvo un 49,8%.

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): 48,5% de aprobación y 49,2% de percepción negativa, una caída de 3,4 puntos frente al 51,9% de agosto. Lula es candidato a la reelección en las elecciones presidenciales de octubre.

Daniel Noboa (Ecuador): 47,4% de imagen positiva y 47% de negativa.

Santiago Peña (Paraguay): 45,5% de aprobación y 51,2% de rechazo.

Nasry Asfura (Honduras): 43,2% de apoyo y 54,2% de rechazo.

José Antonio Kast (Chile): 42,9% de aprobación y 52,5% de imagen negativa, tras perder 4,8 puntos porcentuales respecto al 47,7% registrado en agosto.

Rodrigo Paz (Bolivia): 41,6% de imagen positiva y 53,6% de negativa. Protagonizó la mayor caída de la medición, al perder 8,9 puntos porcentuales frente al 50,5% de agosto, mientras el país permanece bajo un estado de excepción decretado para levantar los bloqueos de carreteras y frenar lo que su Gobierno considera intentos de desestabilización.

Yamandú Orsi (Uruguay): 37,7% de aprobación y 59,1% de rechazo.

Javier Milei (Argentina): 35,5% de favorabilidad y 60,6% de rechazo.

Daniel Ortega (Nicaragua): 33,9% de aprobación y 63,9% de rechazo.

José Raúl Mulino (Panamá): 32,1% de imagen positiva y 63,4% de negativa.

Delcy Rodríguez (Venezuela): 28,8% de aprobación frente a un 64,3% de rechazo. Su gestión ha estado marcada por la recuperación del país tras los dos terremotos del 24 de junio y por el impulso de acuerdos con EE.UU. y otras empresas para fortalecer los sectores petrolero y energético.

Bernardo Arévalo (Guatemala): 28,2% de imagen positiva y 67,3% de negativa, último lugar del ranking. Su respaldo cayó 1,3 puntos respecto a agosto, cuando alcanzó un 29,5%.

Cómo se realizó el sondeo

El sondeo fue realizado por CB Global Data entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos.

La muestra osciló entre 3.225 y 4.271 personas por país, con un margen de error medio de entre ±1,5% y ±1,7% y un nivel de confianza del 95%.

Con información de EFE