Claudia Sheinbaum da marcha atrás contra la doble nacionalidad y busca poner mano dura a los mexicanos que quieran conseguir este trabajo

El Senado de la República recibió este domingo una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone establecer como requisito que quienes busquen llegar a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan una doble nacionalidad.

El proyecto contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El documento fue recibido por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y cuenta con la firma de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Claudia Sheinbaum da marcha atrás contra la doble nacionalidad y busca poner mano dura a los mexicanos que quieran conseguir este trabajo Fuente: EFE José Méndez

Propuesta de Sheinbaum contra la doble nacionalidad en México

La propuesta busca que quienes pretendan ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de un gobierno estatal sean exclusivamente ciudadanos mexicanos, con el argumento de prevenir posibles conflictos de interés o situaciones que puedan involucrar a otros países.

De acuerdo con lo planteado por Sheinbaum, las personas que cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La mandataria explicó que el objetivo es asegurar que, en caso de llegar al gobierno, el interés de México prevalezca sobre cualquier otro.

La iniciativa aplicaría para quienes aspiren a ocupar los siguientes cargos:

Presidencia de la República.

Gubernaturas de los estados.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado y dictaminado antes de continuar con su proceso legislativo.

¿Qué cambiaría para quienes tengan doble nacionalidad?

De aprobarse la reforma, no sería suficiente acreditar la nacionalidad mexicana por nacimiento. Los aspirantes que también sean ciudadanos de otro país tendrían que renunciar a esa segunda nacionalidad antes de registrarse como candidatos.

La mandataria utilizó como ejemplo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana por sus padres y estadounidense por nacimiento.

La presidenta sostuvo que la legislación vigente no establece con suficiente claridad esta restricción y que ello permitió que este grupo de personas puedan ocupar cargos como gubernaturas.

Nuevos requisitos para aspirar a la Presidencia

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta también contempla modificar el artículo 86 constitucional para establecer condiciones adicionales para quienes busquen la Presidencia.

Entre los requisitos planteados se encuentran:

Ser mexicano o mexicana por nacimiento y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.

Ser hijo o hija de padre o madre mexicanos .

No tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata .

Haber residido en México durante al menos 20 años.

La iniciativa también establece restricciones para quien ya ocupe la Presidencia. La persona titular del Ejecutivo federal no podría adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente de la mexicana.

Asimismo, se plantea impedir el uso de pasaportes o documentos de identidad emitidos por gobiernos extranjeros.

El Gobierno sostiene que la reforma busca evitar posibles conflictos de interés e injerencias extranjeras y garantizar que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos actúen en función del interés nacional.

Sheinbaum señaló que quienes gobiernen México deben colocar como prioridad el bienestar de la población y los intereses de la nación, por encima de cualquier vínculo derivado de otra ciudadanía.