La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum ha suscrito un decreto que altera la edad de retiro en el ISSSTE, ampliando significativamente los beneficios asociados a este proceso.

La jubilación de los trabajadores del Estado en México ha experimentado un cambio permanente y notable.

La Suprema Corte falló a favor del ISSSTE y ahora será legal cobrar la pensión sin trámite de huella digital (foto: archivo).

¿Qué establece el decreto?

El decreto reduce oficialmente la edad mínima de retiro en el ISSSTE mediante una tabla gradual.

En consecuencia, esta medida impactará de manera significativa en el acceso a los beneficios para los ciudadanos.

Objetivo para 2034: permitir la jubilación desde los 55 años.

De este modo, se elimina la necesidad de aguardar hasta alcanzar los 60 o 65 años para poder acceder a una pensión de vejez, sin incurrir en penalizaciones económicas de ningún tipo .

Este cambio representa un avance significativo en las políticas de jubilación, ofreciendo a los ciudadanos mayor flexibilidad en la planificación de su retiro.

¿Quiénes se benefician primero?

Los primeros en beneficiarse son los trabajadores que ya alcanzaron las edades iniciales definidas en la tabla gradual.

Actualmente, el ISSSTE debe aceptar solicitudes de mujeres de 56 años y hombres de 58 años, quienes integran el primer bloque habilitado.

A partir de ahí, la edad seguirá reduciéndose de forma progresiva hasta llegar al objetivo final de los 55 años.

Para acceder a esta modalidad, el trabajador debe estar bajo el régimen del Décimo Transitorio.

La antigüedad laboral acumulada es el requisito central para la jubilación anticipada, que no se define únicamente por la edad.

Este aspecto implica que los trabajadores deben tener en cuenta no solo el tiempo que han trabajado, sino también las normativas y condiciones específicas que regulan este sistema.

Se requieren 28 años de servicio

Cumplidos estos requisitos, el decreto garantiza los siguientes beneficios:

Monto de la pensión: equivalente al 100% del sueldo básico. Penalizaciones: 0% de recortes por retiro anticipado Poder adquisitivo: ajuste automático anual conforme a la inflación.

Por primera vez, la jubilación deja de ser una excepción castigada y se convierte en un derecho regulado, gradual y voluntario, con garantía del 100% del sueldo básico.