El Boletín Meteorológico para la Ciudad de México de este 2 de diciembre de 2025 señala que la capital experimentará un ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y sin lluvia a lo largo del día. Esto marca un panorama estable en el desarrollo del día.

La temperatura máxima esperada alcanzará los 24 °C en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que la mínima en el mismo punto se situará en 11 °C. La temperatura subirá gradualmente hasta el pico de 24 °C alrededor de las 15:00 horas, descendiendo a 11 °C cerca de las 06:00 horas del miércoles.

¿Cuándo llega el frente frío a CDMX?

De todas formas, las autoridades han recomendado estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dado que la madrugada del miércoles será fría a muy fría en las partes altas del sur y poniente de la ciudad, por lo que se pide tomar precauciones.

Recomiendan proteger nariz y boca para evitar el frío

El pronóstico de Tiempo Severo indica que las Temperaturas bajas se presentarán en las partes altas del sur y poniente entre las 00:00 y las 08:00 horas del miércoles 3 de diciembre de 2025. Es crucial abrigarse bien durante estas horas .

En cuanto al viento, se prevé que sea de componente sur de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Las condiciones actuales a las 07:00 horas reportan una temperatura de 14 °C en la alcaldía Venustiano Carranza.

El Índice de Aire y Salud a las 06:00 horas, según SEDEMA, se encuentra en un nivel Aceptable para partículas PM${10}$ y PM${2.5}$. Este indicador es importante para las actividades al aire libre.

El Estado del Volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2. En caso de emisión, la pluma se dirigiría hacia el Nor-Noreste. Manténgase informado sobre las actualizaciones de Protección Civil.

Buenos días. En caso de emisión de #ceniza del Volcán #Popocatépetl, la pluma se dispersaría hacia el Nor-Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H7HQlXaBEd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 2, 2025

¿Cómo protegerse durante el frente frío?

Para evitar enfermedades y resguardar información, las autoridades han recomendado tomar ciertas precauciones para cuidar la salud, entre las que se destacan conductas como:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.