Oficial | Estados Unidos cancelará de inmediato cada visa americana que se muestre de esta forma a las autoridades

California, Texas y San Diego se mantienen entre los destinos más elegidos por quienes viajan a Estados Unidos, ya sea para recorrer ciudades emblemáticas, disfrutar de sus paisajes, visitar parques temáticos o conocer algunos de los principales atractivos turísticos del país.

Para ingresar con fines turísticos es necesario contar con una visa estadounidense vigente. Sin embargo, los ciudadanos de más de 40 países pueden acceder a una alternativa que les permite viajar sin necesidad de tramitar este documento: el Visa Waiver Program (VWP).

Confirmado | California, Texas y San Diego permitirán en agosto el ingreso y la estadía legal sin visa americana a quienes presenten la autorización del VWP Imagen creada con IA

Este programa representa una opción más ágil para quienes planean visitar Estados Unidos durante agosto y todavía no cuentan con una visa de turismo.

¿Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin visa?

A través del Visa Waiver Program, los ciudadanos de los países participantes pueden ingresar a Estados Unidos por un período de hasta 90 días para realizar actividades turísticas o viajes de negocios que no impliquen una actividad remunerada.

Para ello, es necesario obtener previamente una autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Si la solicitud es aprobada, este permiso reemplaza la visa de turismo para los viajes realizados bajo el programa y tiene una vigencia de hasta dos años, permitiendo múltiples ingresos al país durante ese período.

Los ciudadanos que pueden solicitar una autorización ESTA pertenecen a los siguientes países:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Requisitos para obtener la autorización ESTA

La autorización se solicita a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje. Para completar el trámite, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un pasaporte electrónico vigente y con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha del viaje.

Disponer de una dirección de correo electrónico activa.

Proporcionar un domicilio y un número de teléfono de contacto.

Abonar la tarifa correspondiente al trámite, cuyo costo es de 40,27 dólares estadounidenses.

Una vez aprobada, la autorización permite viajar por hasta 90 días en cada ingreso para recorrer California, Texas, San Diego y cualquier otro destino de Estados Unidos, siempre que el viaje tenga fines turísticos o de negocios no remunerados.