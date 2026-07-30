La economía mexicana logró recuperarse en el segundo trimestre del año, al presentar avances tanto a nivel trimestral como anual.

De acuerdo con el Inegi, en la comparación anual, la de mayor aceleración, el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido 2.1%, de acuerdo con la Estimación Oportuna del principal indicador de la economía nacional.

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El documento del Inegi detalla que el sector con mayor crecimiento anual fue el agropecuario, que avanzó 7.3% anual, mientras que el consumo, el sector más grande de la economía, logró un avance de 2.5%.

Sin embargo, el sector industrial se mantiene con un ritmo semilento de crecimiento, al registrar un alza anual de 0.8%.

Consumo depende de apoyos sociales

De acuerdo con un análisis de Moody’s Analytics, por el lado de la demanda, el consumo fue el principal motor, pero la inversión se mantuvo en terreno negativo en su comparación anual.

“El consumo de los hogares continuó su avance, aunque con cierta moderación, mientras que las ventas al mayoreo repuntaron con fuerza, lo que refleja una demanda interna aún dinámica, impulsada por las transferencias monetarias a las familias”, señaló el área de análisis de Moody’s.

En este sentido, reiteró que los apoyos sociales son el principal factor que mantiene el exceso de la demanda, así como el incremento de dos dígitos al salario mínimo.

En sentido contrario, la inversión se mantuvo en terreno negativo, aunque Moody’s Analytics reconoció que hay una mejora, tras casi un año y medio de contracción.

“La mejora ha sido impulsada por una aceleración de la inversión pública, ya que el gobierno se ha visto obligado a agilizar los proyectos de infraestructura y los contratos asociados”, mencionó.

Sin embargo, la inversión pública solo está estimulando a aquellas constructoras privadas que dependen en gran medida de los proyectos públicos.

De acuerdo con la agencia, la inversión del gobierno representa apenas alrededor del 3% del PIB, mientras que la inversión privada equivale a cerca de 19%.

Urge acelerar la inversión

Moody’s Analytics señala que si bien la economía mexicana muestra signos de recuperación, el país debe transitar hacia un fuerte impulso a la inversión si quiere mantener la tendencia positiva.

En este sentido, detalló que el consumo es el principal motor de la economía y este es impulsado por la liquidez monetaria.

Los especialistas del área de análisis de Moody’s advierten que el consumo no incrementa la capacidad productiva del país en la misma medida que la inversión, por lo que la economía requiere aumentos sostenidos de este apartado para consolidar su recuperación.

“La economía necesita elevar la relación inversión-PIB del 22% actual al 24% para alcanzar una tasa de crecimiento potencial entre 2% y 3% durante los próximos cuatro años. La clave está en la inversión productiva para ampliar la capacidad de la economía y sostener su incipiente recuperación”, adelantó.