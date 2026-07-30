¿Qué implica la descarbonización en esta estrategia de Aeroméxico y Bimbo?

Aeroméxico anunció una alianza estratégica con Grupo Bimbo que cambiará la forma en que se realizan los viajes corporativos en América Latina. El acuerdo convierte a ambas empresas en pioneras en la región al impulsar el uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) para los vuelos de negocios, una medida que busca reducir significativamente las emisiones de carbono del transporte aéreo.

La alianza permitirá que los viajes corporativos de Grupo Bimbo se realicen con una estrategia de reducción de emisiones mediante el uso de SAF, mientras que Aeroméxico avanzará en su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. La reducción de emisiones será acreditada mediante mecanismos internacionales de trazabilidad, fortaleciendo la estrategia de descarbonización de ambas compañías.

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¿Qué cambia con esta alianza entre Aeroméxico y Grupo Bimbo?

El principal cambio es que los viajes de negocios dejarán de depender exclusivamente del combustible fósil convencional para comenzar a incorporar Combustible Sostenible de Aviación (SAF), considerado actualmente la herramienta más eficaz para reducir las emisiones del transporte aéreo sin modificar la flota existente.

Aunque los pasajeros continuarán volando en los mismos aviones y con los mismos estándares de seguridad, cada viaje corporativo podrá tener una menor huella ambiental gracias al uso de este combustible. Para Aeroméxico, el acuerdo fortalece su liderazgo en la aviación sostenible en México y América Latina, mientras que Grupo Bimbo reduce las emisiones indirectas generadas por los desplazamientos de sus colaboradores.

Imagen creada con ChatGPT

¿Qué implica la descarbonización en esta estrategia?

La alianza busca acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante una solución disponible para la industria aérea y compatible con las aeronaves actuales.

Entre los principales beneficios destacan:

Impulsar el uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) en viajes corporativos.

Reducir hasta 80% las emisiones de carbono respecto al combustible fósil convencional.

Disminuir las emisiones directas (Alcance 1) de Aeroméxico.

Reducir las emisiones indirectas (Alcance 3) de Grupo Bimbo asociadas a viajes de negocios.

Utilizar mecanismos internacionales para garantizar la trazabilidad y asignación de las reducciones de emisiones.

Fortalecer la estrategia de descarbonización y sostenibilidad de ambas empresas.

Impulsar la inversión en México para el desarrollo de combustibles más sostenibles.

De acuerdo con Aeroméxico, esta colaboración representa un hito para la industria aérea de México y América Latina, ya que demuestra que la sostenibilidad puede integrarse en los modelos de negocio mediante acciones concretas y medibles.

El papel de la energía en la transición de la aviación

La estrategia está directamente relacionada con la transición energética del sector aéreo. El SAF se produce a partir de materias primas renovables, como residuos orgánicos, y constituye una alternativa al combustible de origen fósil utilizado por los aviones comerciales.

Actualmente, este combustible es considerado la principal solución disponible para descarbonizar la aviación porque puede emplearse en la flota existente sin necesidad de modificar motores o infraestructura, permitiendo reducir hasta un 80% las emisiones de carbono durante su ciclo de vida. Su adopción forma parte del proceso de transición hacia una economía baja en carbono y del cumplimiento de las metas climáticas fijadas para 2050.

Aviones comerciales. Dushlik

Una alianza que marca el rumbo de la aviación sostenible

Con este acuerdo, Aeroméxico y Grupo Bimbo buscan demostrar que la colaboración entre empresas puede acelerar la transformación del transporte aéreo.

La iniciativa también pretende disminuir las emisiones de los viajes corporativos e impulsar el desarrollo del mercado de combustibles sostenibles en México y América Latina.

Para ambas compañías, el proyecto representa un paso estratégico hacia la meta de cero emisiones netas para 2050 y un precedente para que otras organizaciones adopten esquemas similares que combinen competitividad, innovación y compromiso con el medio ambiente.