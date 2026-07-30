Confirmado por la SEP: las vacaciones se extienden hasta el 31 de agosto y los alumnos todavía gozan de un mes de descanso. (Representación creada con IA)

Las vacaciones de verano continúan para millones de estudiantes de educación básica en México, ya que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el regreso a las aulas será hasta el 31 de agosto de 2026 para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La fecha forma parte de la programación oficial de la SEP y aplica para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria todavía cuentan con varias semanas de descanso antes de retomar las actividades académicas.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano, según la SEP?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026, fecha en la que los estudiantes de educación básica volverán a las aulas.

Esto significa que las vacaciones de verano se mantienen hasta el cierre de agosto, permitiendo que las familias dispongan de prácticamente un mes completo antes del regreso a clases.

Tras el receso, las escuelas retomarán las actividades correspondientes al nuevo calendario escolar establecido por la SEP.

Por qué el calendario escolar contempla el regreso el 31 de agosto

El calendario oficial vigente tiene como antecedente el Acuerdo número 18/06/25, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se estableció el calendario escolar 2025-2026.

Ese calendario fijó el inicio del ciclo escolar el 1 de septiembre de 2025 y la conclusión el 15 de julio de 2026. Además, incorporó una semana adicional de vacaciones en agosto como reconocimiento a la labor del personal docente.

Posteriormente, la SEP confirmó mediante el calendario oficial del ciclo 2026-2027, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que las clases iniciarán el 31 de agosto de 2026 y concluirán el 9 de julio de 2027.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Qué ocurrió con la propuesta de modificar el calendario escolar

Durante mayo de 2026 surgió una propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas registradas en varias entidades del país y a la realización del Mundial de Fútbol.

Sin embargo, esa iniciativa no entró en vigor. Días después fue revertida tras un acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), por lo que el calendario oficial conservó como fecha de conclusión el 15 de julio de 2026.

En consecuencia, el inicio del siguiente ciclo escolar continúa programado para el 31 de agosto de 2026, conforme a la información vigente publicada por la SEP.

Fechas clave del calendario escolar

De acuerdo con la programación oficial, estas son algunas de las fechas más importantes:

15 de julio de 2026: conclusión del ciclo escolar 2025-2026.

31 de agosto de 2026: inicio del ciclo escolar 2026-2027 para educación básica.