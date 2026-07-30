Atención pensionados del ISSSTE en el exterior: el plazo para presentar el Certificado de Supervivencia vence en agosto. Sin el documento, no hay pago.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantiene un requisito que muchos pensionados en el extranjero desconocen o postergan. Se trata del Certificado de Supervivencia, un documento que acredita que el beneficiario sigue con vida y mantiene su derecho a cobrar la pensión. Lo que pocos saben es que el incumplimiento de este trámite dentro del plazo establecido desencadena una suspensión inmediata de los depósitos mensuales.

La medida no es nueva, pero cada año cientos de jubilados mexicanos residentes en el exterior enfrentan el retiro temporal de su pensión por no presentar la documentación a tiempo. El ISSSTE es claro: sin la fe de vida correspondiente, el pago queda bloqueado hasta que el pensionado regularice su situación. Y el reloj ya está corriendo.

El plazo límite y la suspensión de pagos del ISSSTE

El ISSSTE establece dos ventanas anuales para este trámite obligatorio. La primera corresponde a los meses de enero o febrero, para el primer semestre del año. La segunda, y la que actualmente está vigente, abarca los meses de julio y agosto. Para el segundo semestre de 2026, la fecha límite es el 31 de agosto. Después de esa fecha, ya no habrá marcha atrás.

La consecuencia de no presentar el Certificado de Supervivencia dentro de este periodo es drástica. El ISSSTE aplica la suspensión inmediata del depósito mensual. El pensionado deja de recibir su pensión y el instituto no libera los fondos hasta que se acredite la supervivencia de forma presencial. No hay aviso previo ni periodo de gracia: el bloqueo es automático.

Los jubilados del ISSSTE que residen fuera de México deben acudir al consulado más cercano para realizar el Certificado de Supervivencia, un requisito obligatorio para seguir cobrando la pensión mensual.

Cómo evitar la suspensión de la pensión en el consulado

La única vía para evitar la suspensión de la pensión es acudir personalmente a la representación consular de México más cercana al domicilio en el extranjero. El trámite se realiza exclusivamente en las embajadas y consulados coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). No se puede hacer por internet ni enviar a un familiar en lugar del pensionado.

Los requisitos para el ISSSTE son claros: presentar la credencial de pensionista del ISSSTE original o una identificación oficial vigente, el número de pensionista asignado por la institución, el último comprobante de pago y una fotografía reciente a color, tamaño pasaporte, con fondo blanco y sin lentes. La SRE informa que la expedición del certificado es gratuita y no genera ningún costo. Para agendar una cita, el pensionado debe comunicarse directamente con el consulado más cercano a su lugar de residencia.