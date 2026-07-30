Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Adrián “N”, alias “El 20”, señalado como jefe regional del Cártel del Pacífico y presunto participante en ataques contra militares, incluido el que dejó cinco soldados muertos en 2016.

Autoridades federales informaron sobre la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado como uno de los principales operadores regionales del Cártel del Pacífico en el sur de Sinaloa. La detención ocurrió durante un operativo conjunto realizado en Villa Unión, municipio de Mazatlán, como resultado de labores de inteligencia encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

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De acuerdo con el comunicado oficial, en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La dependencia destacó que se trató de una “operación de precisión” en la que también fue detenida otra persona.

¿Quién es Adrián “N”, alias “El 20”, detenido en Sinaloa?

Según las autoridades, Adrián “N” “era jefe regional del ‘Cártel del Pacífico’, en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, Sin.”, por lo que era considerado uno de los principales responsables de las operaciones del grupo criminal en esa zona del estado.

El comunicado también señala que el presunto líder criminal “participó en la agresión contra personal militar el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sin., en la que perdieron la vida cinco militares”. Además, se le atribuye haber intervenido en los ataques contra instalaciones y fuerzas del Ejército durante los operativos para detener a Ovidio “N”, alias “El Ratón”, en 2019 y 2023.

Armas aseguradas y golpe a la estructura del Cártel del Pacífico

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Tanto los detenidos como el armamento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

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La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que “este importante resultado en contra de operadores relevantes del ‘Cartel del Pacífico’” se suma a otras acciones recientes contra la organización criminal, entre ellas la detención de Gabriel “N”, alias “Gabito”, y la muerte de Cristhian “N”, alias “Texas”, durante un operativo. Para las autoridades, estas acciones “representan un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas de este grupo delictivo”, al debilitar la estructura de mando y operación del cártel en Sinaloa.