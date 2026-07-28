Uno de los centros comerciales más emblemáticos de Puebla está a punto de cambiar para siempre. El empresario Carlos Slim adquirió el Centro Comercial Paseo San Francisco, una operación que, de acuerdo con información publicada por Proceso y el diario CENTRAL, rondaría los 1,500 millones de pesos y que busca transformar el inmueble en un moderno desarrollo de usos mixtos.

La inversión del millonario Carlos Slim ya fue confirmada por el presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui Budib, quien informó que el Gobierno de la ciudad facilitará todos los trámites necesarios para concretar el proyecto.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Aunque aún no se han revelado los detalles técnicos ni el diseño definitivo, el alcalde aseguró que la iniciativa detonará una importante derrama económica y la creación de nuevos empleos en la capital poblana.

Los cambios que ya comenzaron y lo que significan para Puebla

De acuerdo con una investigación publicada por el diario CENTRAL, la transformación del complejo comenzó desde abril de 2026, cuando Grupo Carso retomó la administración del centro comercial.

A partir de ese momento inició una reestructuración que ya tiene consecuencias visibles para los actuales locatarios. Decenas de comercios fueron notificados de que sus contratos de arrendamiento no serían renovados, lo que ha derivado en el cierre progresivo de negocios que llevaban más de una década operando en el lugar.

Entre los establecimientos que dejarán el complejo se encuentran marcas reconocidas como Cinemex y Smart Fit, además de otros comercios tradicionales que formaban parte de la oferta comercial de Paseo San Francisco.

Sin embargo, las autoridades municipales sostienen que la inversión también traerá beneficios para la ciudad.

Entre los principales efectos que se esperan están:

Mayor inversión privada en el Centro Histórico.

Generación de nuevos empleos durante la construcción y operación del proyecto.

Rehabilitación de una de las zonas comerciales más importantes de Puebla.

Incremento de la actividad económica y turística en los alrededores.

Al mismo tiempo, el proyecto también ha generado incertidumbre entre comerciantes y trabajadores que deberán abandonar el complejo tras el cambio de administración.

Nuevo mega proeyecto de Slim.

Así sería el nuevo Paseo San Francisco tras la compra de Carlos Slim

Aunque la maqueta oficial será presentada hasta septiembre, Proceso señala que el nuevo desarrollo seguiría un concepto similar al de Plaza Carso en la Ciudad de México, integrando espacios comerciales, oficinas y viviendas dentro de un mismo complejo urbano.

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, el proyecto contemplaría:

Un desarrollo de uso mixto con comercios, oficinas y departamentos.

Renovación integral de la infraestructura del centro comercial.

Integración de nuevos espacios para negocios y servicios.

Conservación del hotel boutique y del Centro de Convenciones que operan en la zona.

Una inversión adicional que, según versiones difundidas por medios locales, podría ser similar al costo de adquisición del inmueble.

No obstante, el proyecto todavía enfrenta algunos pasos importantes antes de iniciar formalmente. Debido a que Paseo San Francisco se encuentra en una zona con alto valor histórico y patrimonial —donde existen vestigios del antiguo convento franciscano y otros elementos de relevancia arqueológica—, aún se desconoce si las obras requerirán autorizaciones específicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Mientras se presentan los planes definitivos, la compra marca el inicio de una de las transformaciones urbanas más importantes de Puebla en los últimos años.

Con el respaldo del gobierno municipal y una inversión multimillonaria, el histórico Paseo San Francisco dejará atrás su etapa como centro comercial tradicional para convertirse en un complejo completamente distinto, aunque el proceso también implica la salida de decenas de negocios que durante años dieron vida al lugar.