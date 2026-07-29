Oficial | Estados Unidos le prohíbe la entrada a quienes tengan el pasaporte al día, pero no cumplan este requisito

Florida, Nueva York, Boston y Chicago continúan entre los destinos más elegidos por quienes viajan a Estados Unidos, ya sea para disfrutar de sus playas, recorrer sus grandes ciudades o conocer algunos de los principales atractivos turísticos del país.

Para ingresar con fines turísticos es necesario contar con una visa estadounidense vigente. Sin embargo, los ciudadanos de más de 40 países pueden acceder a una alternativa que les permite viajar sin necesidad de tramitar este documento: el Visa Waiver Program (VWP).

Confirmado | Florida, Nueva York, Boston y Chicago permitirán en agosto el ingreso y la estadía legal sin visa americana a quienes presenten la autorización del VWP

Este programa ofrece una opción más rápida para quienes planean visitar Estados Unidos durante agosto y aún no disponen de una visa de turismo.

¿Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin visa?

A través del Visa Waiver Program, los ciudadanos de los países participantes pueden ingresar a Estados Unidos por un período de hasta 90 días para realizar actividades turísticas o viajes de negocios que no impliquen una actividad remunerada.

Para ello, deben obtener previamente una autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Si la solicitud es aprobada, este permiso sustituye a la visa de turismo para viajes bajo el programa y tiene una vigencia de hasta dos años, durante los cuales permite realizar múltiples ingresos al país.

Los ciudadanos que pueden solicitar una autorización ESTA pertenecen a los siguientes países:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Requisitos para obtener la autorización ESTA

La autorización se tramita mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje y, para solicitarla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un pasaporte electrónico vigente y con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha del viaje.

Disponer de una dirección de correo electrónico activa.

Proporcionar un domicilio y un número de teléfono de contacto.

Abonar la tarifa correspondiente al trámite, cuyo costo es de 40,27 dólares estadounidenses.

Una vez aprobada, la autorización permitirá visitar destinos como Florida, Nueva York, Boston, Chicago y el resto del territorio estadounidense por un máximo de 90 días en cada ingreso, siempre que el viaje tenga fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del Gobierno americano.