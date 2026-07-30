Lo confirmó el Ejército mexicano | Vuelve el Servicio Militar y las personas que hayan salido sorteadas deberán presentarse la próxima semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene vigente el calendario del Servicio Militar Nacional (SMN) 2026, que establece las fechas para cada una de las etapas del proceso. De acuerdo con la programación oficial, las personas que fueron sorteadas para realizar el adiestramiento en el segundo escalón deberán presentarse a partir del mes de agosto, cuando comenzarán las sesiones previstas para ese grupo.

El cronograma fue publicado previamente por la autoridad militar y forma parte de la organización anual del Servicio Militar Nacional, que contempla las fases de inscripción, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación para quienes cumplen con esta obligación.

Atención: cuándo comienza el segundo escalón del adiestramiento del Servicio Militar Nacional

Según el calendario oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el segundo escalón del adiestramiento iniciará el sábado 1 de agosto de 2026 y concluirá el 24 de octubre de 2026.

Esta etapa está dirigida a los conscriptos que fueron asignados a ese periodo tras el sorteo y contempla 13 sesiones sabatinas, que se desarrollarán en un horario de 07:00 a 13:00 horas en los centros de adiestramiento correspondientes.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Qué personas deben presentarse al adiestramiento

La fase de adiestramiento corresponde a quienes, tras el sorteo realizado durante noviembre, fueron asignados para cumplir el Servicio Militar Nacional de manera encuadrada en los centros de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, conforme a la modalidad determinada.

Durante las sesiones, las y los participantes reciben capacitación sobre conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, además de formación en valores cívicos y disciplina, de acuerdo con el programa oficial de la Sedena.

Cuáles son las fases del Servicio Militar Nacional en 2026

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco etapas establecidas por la autoridad militar:

Alistamiento: registro de los jóvenes de la clase correspondiente, remisos y mujeres voluntarias para obtener la Cartilla de Identidad del SMN.

Sorteo: se realiza durante un domingo de noviembre para definir la modalidad en la que cada persona cumplirá con el servicio.

Reclutamiento: se lleva a cabo los fines de semana de enero, cuando los conscriptos entregan su cartilla y la documentación requerida.

Adiestramiento: desde 2026 se organiza en dos escalones , cada uno con 13 sesiones sabatinas .

Liberación: durante diciembre se entregan las cartillas liberadas y la documentación correspondiente a quienes concluyeron satisfactoriamente el servicio.

Calendario oficial del Servicio Militar Nacional 2026

De acuerdo con la programación difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, estas son las fechas principales del proceso:

Inscripción: sábados y domingos de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026.

Primer escalón de adiestramiento: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026 .

Segundo escalón de adiestramiento: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026 .

Liberación: durante diciembre de 2026, conforme al calendario establecido por cada Junta de Reclutamiento.

Para el proceso de reclutamiento, los interesados deben presentar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, además de copia del acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y CURP. En caso de haber cambiado de domicilio o de que la cartilla haya sido expedida en otra entidad o en un consulado mexicano, también deberán tramitar el Aviso de Cambio de Domicilio y presentar el comprobante correspondiente.