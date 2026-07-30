Oficial y confirmado | CFE dejará sin luz a todos los mexicanos este 30 de julio: será un corte programado en esta zona

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz programado para este jueves 30 de julio. La interrupción tendrá una duración aproximada de cinco horas y afectará únicamente a determinados usuarios de Nuevo León como parte de los trabajos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del suministro.
De acuerdo con la información difundida por la División Golfo Norte de la CFE, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre la 01 y las 06 y alcanzará a 24 colonias ubicadas en los municipios de Juárez y Cadereyta. La empresa explicó que el horario fue elegido para reducir las afectaciones a la población.
Conoce más sobre esta medida.
Corte de luz programado en México
A través de un comunicado, la CFE señaló que estas labores forman parte de su estrategia de modernización de la red eléctrica en Nuevo León, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable, eficiente y con mayor capacidad para atender la demanda de energía.
Como parte de estas acciones, se realizarán trabajos de ampliación en la Subestación Valle del Roble, una obra que permitirá fortalecer la infraestructura eléctrica de la región y mejorar la continuidad del suministro.
Colonias que se quedarán sin luz el jueves 30 de julio
La suspensión temporal del servicio afectará a las siguientes colonias:
Juárez
- Centro de Juárez
- Riberas de la Morena
- Colinas de San Juan
- Las Lomas
- 12 de Octubre
- Valle del Roble
- Santa Beatriz
- Fuente de Piedra
- Los Huertos
- Valle del Seminario
- Hacienda Real
- Villas de San José
- Real de San José
- Mirador San Antonio
Cadereyta
- Centro de Cadereyta
- Lomas de los Pilares
- Palmanova
- Santa Anita Residencial
- Valle de los Encinos
- La Rioja Primer Sector
- La Rioja Segundo Sector
- Real Cadereyta
- Bellavista
- La Condesa
La CFE indicó que, una vez concluidos los trabajos, más de 30,000 usuarios de ambos municipios se verán beneficiados gracias al incremento en la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico, lo que permitirá responder de manera más eficiente a la demanda de energía. Asimismo, recordó que mantiene disponible el 071 para atender dudas o reportes relacionados con el servicio.