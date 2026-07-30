Oficial y confirmado | CFE dejará sin luz a todos los mexicanos este 30 de julio: será un corte programado en esta zona

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz programado para este jueves 30 de julio. La interrupción tendrá una duración aproximada de cinco horas y afectará únicamente a determinados usuarios de Nuevo León como parte de los trabajos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del suministro.

De acuerdo con la información difundida por la División Golfo Norte de la CFE, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre la 01 y las 06 y alcanzará a 24 colonias ubicadas en los municipios de Juárez y Cadereyta. La empresa explicó que el horario fue elegido para reducir las afectaciones a la población.

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Corte de luz programado en México

A través de un comunicado, la CFE señaló que estas labores forman parte de su estrategia de modernización de la red eléctrica en Nuevo León, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable, eficiente y con mayor capacidad para atender la demanda de energía.

Como parte de estas acciones, se realizarán trabajos de ampliación en la Subestación Valle del Roble, una obra que permitirá fortalecer la infraestructura eléctrica de la región y mejorar la continuidad del suministro.

Colonias que se quedarán sin luz el jueves 30 de julio

La suspensión temporal del servicio afectará a las siguientes colonias:

Juárez

Centro de Juárez

Riberas de la Morena

Colinas de San Juan

Las Lomas

12 de Octubre

Valle del Roble

Santa Beatriz

Fuente de Piedra

Los Huertos

Valle del Seminario

Hacienda Real

Villas de San José

Real de San José

Mirador San Antonio

Cadereyta

Centro de Cadereyta

Lomas de los Pilares

Palmanova

Santa Anita Residencial

Valle de los Encinos

La Rioja Primer Sector

La Rioja Segundo Sector

Real Cadereyta

Bellavista

La Condesa

La CFE indicó que, una vez concluidos los trabajos, más de 30,000 usuarios de ambos municipios se verán beneficiados gracias al incremento en la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico, lo que permitirá responder de manera más eficiente a la demanda de energía. Asimismo, recordó que mantiene disponible el 071 para atender dudas o reportes relacionados con el servicio.