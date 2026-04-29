En México, ahorrar desde la infancia puede marcar la diferencia en el monto de la pensión futura, debido a que el tiempo y los rendimientos potencian significativamente el crecimiento del ahorro, afirmó Amelia Chávez Carrillo, vicepresidenta de Operaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La funcionaria explicó que alrededor del 57% de los recursos acumulados en las Afores proviene de los rendimientos, lo que confirma que empezar temprano es clave para construir un mayor patrimonio. “Mientras antes empecemos a ahorrar, mejor pensión podremos tener, porque los rendimientos hacen crecer los recursos con el tiempo”, señaló. En este contexto, destacó que fomentar el ahorro desde la niñez no sólo ayuda a formar hábitos financieros, sino que permite que las personas lleguen a la edad de retiro con más recursos acumulados. Actualmente, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cuenta con más de 70 millones de cuentas y permite que madres y padres abran cuentas para sus hijos, con el objetivo de impulsar una cultura previsional desde edades tempranas. A pesar de que el acceso es flexible, el nivel de adopción aún es limitado. De acuerdo con Consar, existen alrededor de 136,550 cuentas para menores, una cifra marginal frente al total del sistema. Del total, cerca del 45% se concentra en Afore XXI Banorte, mientras que el resto se distribuye entre las demás administradoras. Chávez Carrillo detalló que estas cuentas pueden abrirse a través de herramientas digitales como AforeMóvil o AforeWeb, incluso con aportaciones desde MXN$ 10, aunque comúnmente los depósitos iniciales rondan los 50 pesos. Además, no existe la obligación de realizar aportaciones periódicas, ya que cada familia puede definir la frecuencia y el monto de acuerdo con sus posibilidades. “Más que enseñar conceptos financieros complejos, se trata de generar una intuición de que el tiempo y la constancia generan valor”, indicó. Añadió que, al cumplir la mayoría de edad, la cuenta del menor se convierte en una cuenta individual, integrando tanto las aportaciones voluntarias acumuladas como las contribuciones que realice durante su vida laboral. Pese a las herramientas disponibles, la Consar reconoció que el principal obstáculo para impulsar el ahorro desde la infancia es la falta de educación financiera. En este sentido, Chávez Carrillo explicó que la Comisión participa en el Comité de Educación Financiera, donde colaboran diversas instituciones, incluida la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de incorporar contenidos sobre ahorro y retiro desde etapas tempranas. Detalló que se han desarrollado materiales didácticos, contenidos accesibles y herramientas con formatos lúdicos para niñas y niños, además de talleres y actividades que buscan involucrar a las familias. “El reto es pasar de esfuerzos valiosos a una adopción masiva, que abrir una cuenta para un menor sea algo casi automático para las familias”, afirmó. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer incentivos, fomentar aportaciones recurrentes y desarrollar herramientas más específicas para menores. “Tenemos que lograr que el retiro deje de percibirse como algo lejano y se convierta en una práctica natural desde la infancia”, concluyó.