Woodside Energy puede ser un actor que ayude a salvar la declinación en la producción petrolera de México, pues en su reporte trimestral del periodo enero-marzo de 2026, destacó un avance de 56% en el proyecto Trion. El campo Trion es un complejo petrolero en aguas profundas del Complejo Plegado Perdido, frente a las costas de Tamaulipas, con una profundidad de 2,500 metros, lo que implica la implementación de tecnología que Pemex no tiene. Este complejo petrolero fue asignado bajo el modelo de farm out, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y las rondas petroleras que fueron descartadas desde que llegó la llamada “Cuarta Transformación” a la presidencia de México. El modelo de farm out, establecido en la Reforma Energética de 2013-2014, establece que Pemex puede asociarse con empresas extranjeras para obtener tecnología y experiencia que le permita explotar estos campos de forma autónoma. En el reporte del primer trimestre de 2026, Woodside Energy señaló que el proyecto Trion tiene un progreso de 56% y la primera producción de petróleo está programada para 2028. “Iniciamos la campaña de perforación en Trion y completamos el montaje de dos módulos de cubierta (topside) en la plataforma petrolera. El proyecto presenta un avance del 56% y mantiene su objetivo de alcanzar la primera producción de crudo en 2028”, dijo la empresa en su comunicado enviado a la Bolsa de Nueva York (NYSE). De acuerdo con el reporte de Woodside, el proyecto Trion inició la perforación de 26 pozos submarinos en marzo de este año. Además, señaló que el equipo submarino se encuentra en curso para su instalación en el tercer trimestre de este año. Woodside Energy señaló que la construcción de la Unidad de Producción Flotante alcanzó hitos clave: se completó la fabricación estructural del casco y se realizó con éxito el izaje e instalación de dos módulos de cubierta (topsides) de 6,000 toneladas métricas cada uno. Además, la empresa continuó con la fabricación de los bloques estructurales de la unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO); la boya de amarre de la torreta desconectable está prácticamente terminada y las pruebas de acoplamiento han finalizado. Por otra parte, descartó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán haya afectado de ninguna manera en los costos o el cronograma de Trion. “El proyecto Trion mantiene su objetivo de alcanzar la primera producción de crudo en 2028″, reiteró la empresa. La promesa de este campo tiene una importancia enorme para el futuro de la producción de petróleo del país. Trion cuenta con reservas estimadas en 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y podría producir hasta 100 mil barriles diarios de crudo. Esta producción permitiría compensar una parte de la declinación de los grandes campos petroleros del sureste mexicano, que incluye a Ku Maloob Zaap, el complejo más grande del país, así como Cantarell, que a principios de este siglo producía 2.1 millones de barriles diarios y hoy es prácticamente un pozo agotado. Trion es el único complejo petrolero bajo el modelo de farm out, que implica una sociedad entre una empresa privada y Pemex. El modelo implica que la empresa del Estado obtenga experiencia y tecnología para explotar este tipo de campos en México, a cambio de ceder la explotación y una parte de la renta petrolera para una empresa privada.