La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, encendió las alertas tras detectar que un yogur popular en el mercado mexicano no cumple con los requisitos mínimos para ser considerado saludable ni siquiera para denominarse “yogur”.

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista del Consumidor, el organismo analizó 18 productos y encontró incumplimientos en tres marcas, una de ellas por no contener la cantidad mínima de bacterias lácticas exigida por la norma oficial mexicana.

La Profeco reprobó a varios yogures vendidos en México por incumplir normas oficiales. Uno de ellos no puede llamarse yogur y fue señalado como engañoso. Gobierno de México

El yogur que no pasó la prueba de Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó mil 884 pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de veracidad de la información. El resultado fue contundente: uno de los productos reprobados fue el yogur con fresa de la marca Flor de Alfalfa.

Según el comunicado oficial, este producto no cumple con la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, que establece que un yogur debe contener al menos 10 millones de bacterias lácticas vivas por gramo.

“No cumple con las especificaciones para denominarse yogur”, determinó la Profeco.

Otros productos también presentaron irregularidades:

Vaca Blanca, yogur con fresa: elaborado con grasa vegetal y no butírica, lo que resulta engañoso.

Yoplait, ‘yogur sabor natural’: usa una denominación que no existe en la norma oficial.

El veneno que esconden los yogures y sus riesgos para niñas y niños

Además de los incumplimientos técnicos, la Profeco advirtió que varios yogures contienen exceso de azúcares o edulcorantes, lo que los vuelve poco recomendables, especialmente para menores de edad.

tres yogures que tienen edulcorante Archivo

Entre los productos señalados por este motivo se encuentran:

Yogur natural con endulzantes deslactosado de Alpura

Yogur natural con endulzantes Yoplait Doble Cero

Yogur con fresa Yoplait Doble Cero

“Por tener edulcorantes no son recomendables para su ingesta en niñas y niños”, subrayó la Procuraduría.

Ante estos hallazgos, la Profeco exhortó a la población a leer cuidadosamente el etiquetado, revisar los sellos de advertencia, comparar productos y elegir opciones que se ajusten mejor a sus necesidades de salud y presupuesto.