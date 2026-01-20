El calendario oficial de México establece que el lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio, dando lugar al primer fin de semana largo del año en todo el país.

Este “puente” de tres días comenzará el sábado 31 de enero y representa una oportunidad para organizar escapadas breves, descansar o compartir tiempo en familia sin afectar los días de vacaciones de los trabajadores.

El feriado se otorga en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acontecimiento histórico ocurrido el 5 de febrero de 1917 y considerado uno de los pilares fundamentales del país. El beneficio alcanzará tanto a trabajadores del sector público como del privado en todo el territorio nacional.

Calendario completo de días festivos en 2026

El gobierno federal estableció un total de siete días de descanso obligatorio para todos los trabajadores durante este año. El calendario completo incluye:

Año Nuevo el 1 de enero

el puente de febrero por el Día de la Constitución

el lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

el 16 de septiembre se celebrará la Independencia

el 16 de noviembre por la Revolución Mexicana.

Navidad el 25 de diciembre

Cuánto deben pagarte si se trabaja en día feriado

Según establece la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador debe laborar durante estos días de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir su salario normal del día más el doble de pago adicional, lo que equivale a tres días de salario por uno trabajado. Este derecho aplica para todos los trabajadores sin excepción durante los siete días festivos oficiales.

Los estudiantes de educación básica tendrán días adicionales de descanso, incluyendo el 5 de mayo por el Aniversario de la Batalla de Puebla y el 15 de mayo por el Día del Maestro. El receso de Semana Santa, que abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, será uno de los periodos más largos sin actividades escolares durante el año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda que en caso de que un empleador no cumpla con el pago justo por trabajo en días feriados, los trabajadores pueden contactar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para presentar su queja y recibir asesoría legal gratuita sobre sus derechos laborales.