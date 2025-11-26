En distintos puntos de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, SEGIAGUA, confirmó afectaciones temporales al suministro por reparaciones, fallas mecánicas y trabajos de eficiencia. Las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Milpa Alta tendrán impactos inmediatos.

Las autoridades informaron que las colonias Lomas de Chapultepec, Álamos y el Pueblo San Pedro Atocpan registrarán baja presión, disminución o interrupción total del servicio de agua potable. Los habitantes podrán solicitar pipas sin costo a través de la Línea H2O marcando *426.

Interrupciones prolongadas y alternativas para los vecinos SEGIAGUA

Colonias afectadas y causas de la reducción de servicio

En Miguel Hidalgo, una fuga recurrente en Monte Líbano y Sierra Amatepec obligó a desplazar una brigada de reparación, lo que causa baja presión temporal en Lomas de Chapultepec. Se prevé restablecer el servicio alrededor de la medianoche.

En Benito Juárez, el Pozo Álamos 2 suspendió operaciones debido a trabajos del área de eficiencia, generando disminución del suministro en la colonia Álamos. Las labores concluirán el 26 de noviembre a las 15:00 horas, cuando volverá el servicio.

Confirman colonias sin agua.

En Milpa Alta, el Pozo San Pedro Atocpan quedó fuera de operación por una falla mecánica en la bomba, provocando la interrupción total del servicio en el Pueblo San Pedro Atocpan. La normalidad se recuperará el lunes 1 de diciembre tras concluir las reparaciones.

Ante cualquier necesidad urgente, las familias afectadas podrán solicitar pipas gratuitas mediante la Línea H2O marcando *426. SEGIAGUA recordó que la atención está disponible durante el periodo de afectación para garantizar acceso básico al agua.