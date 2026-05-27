Las empresas de servicios públicos en Colombia continúan realizando operativos de inspección para detectar conexiones ilegales, fraudes en medidores y alteraciones en los sistemas de consumo de agua, energía y gas. En muchos casos, estas revisiones incluyen visitas casa por casa realizadas por técnicos especializados y personal administrativo autorizado por las compañías prestadoras.

Este tipo de controles se volvió cada vez más frecuente en ciudades y municipios donde las empresas detectan pérdidas elevadas, consumos irregulares o posibles manipulaciones en los sistemas de medición.

Las inspecciones están respaldadas por la Ley 142 de 1994, normativa que regula los servicios públicos domiciliarios en Colombia y permite adelantar verificaciones técnicas cuando existan sospechas de anomalías.

¿Por qué las empresas hacen visitas casa por casa para revisar medidores?

Las empresas de servicios públicos pueden realizar operativos masivos por barrios completos cuando detectan inconsistencias en el consumo o sospechas de fraude. En esos casos, técnicos e incluso funcionarios administrativos recorren viviendas para inspeccionar medidores, revisar sellos de seguridad y verificar si existen conexiones irregulares o manipulaciones en las redes.

Estas campañas suelen concentrarse en sectores donde las compañías registran pérdidas elevadas de energía o agua, consumos inusualmente bajos o denuncias relacionadas con conexiones ilegales. Además de detectar posibles irregularidades, las empresas buscan actualizar información técnica y comprobar el estado general de las instalaciones domiciliarias.

Las inspecciones buscan detectar conexiones clandestinas, alteraciones en medidores y posibles fraudes en servicios públicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice la Ley 142 de 1994 sobre las inspecciones de servicios públicos?

La legislación colombiana permite que las empresas prestadoras adelanten revisiones técnicas relacionadas con la prestación del servicio y el correcto funcionamiento de los medidores. Según la Ley 142 de 1994, las compañías pueden inspeccionar instalaciones y adelantar procesos administrativos cuando existan indicios de alteraciones o consumos irregulares.

Sin embargo, estos procedimientos no pueden hacerse de manera arbitraria ya que las empresas deben identificarse adecuadamente, justificar el motivo de la visita y seguir protocolos establecidos. Además, cuando necesitan ingresar al interior de una vivienda, normalmente requieren autorización del usuario, salvo situaciones excepcionales relacionadas con riesgos técnicos o de seguridad.

¿Qué pasa si encuentran fraude o conexiones ilegales en una vivienda?

Cuando una empresa detecta alteraciones en un medidor o conexiones clandestinas, puede iniciar un proceso administrativo para recuperar los valores correspondientes a consumos no facturados. Dependiendo del caso, las compañías también pueden suspender el servicio, aplicar cobros retroactivos o imponer sanciones económicas contempladas en la normativa vigente.

En situaciones más graves, la manipulación ilegal de redes o medidores puede derivar incluso en investigaciones penales relacionadas con defraudación de fluidos. No obstante, los usuarios tienen derecho a presentar descargos, pedir revisiones técnicas independientes y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos si consideran que existieron errores o irregularidades durante el operativo.