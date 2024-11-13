La creencia de que debemos ingerir dos litros de agua al día se ha convertido en una recomendación universal, defendida por campañas de salud pública y profesionales.

Sin embargo, ¿qué tan científicamente fundamentada está esta afirmación? Sorprendentemente, las bases para esta cifra mágica son bastante endebles y no aplican a todas las personas.

Origen del mito de los 8 vasos de agua

El origen de esta recomendación se remonta a un informe estadounidense de mediados del siglo XX, que sugería 2,5 litros diarios de líquidos, incluyendo el agua de los alimentos. Con el tiempo, esta recomendación se simplificó erróneamente como ocho vasos de agua pura al día.

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Juanmonino

El libro Nutrition for Good Health de 1974 también menciona beber entre seis y ocho vasos de líquidos (incluyendo té, café, leche, etc.), y no como una cantidad mínima de agua pura. La industria de bebidas embotelladas ha reforzado este mito, aprovechando la creencia de que más agua equivale a mejor salud.

demaerre

¿Qué cantidad de agua hay que beber por día? Lo que dice la ciencia

Organismos como la OMS y la National Academies of Sciences promueven un enfoque flexible para la hidratación, ajustado a factores como la actividad física, el clima, la dieta y la salud.

La National Academies sugiere 2,5 litros de líquidos totales al día para hombres y 2 litros para mujeres, considerando todos los líquidos consumidos.

Yaroslav Olieinikov

Las fuentes de agua no solo son los vasos de agua

Es importante recordar que alimentos y otras bebidas también contribuyen a la hidratación. Frutas, verduras, té, café y jugos son excelentes fuentes de líquidos. Las frutas como el melón y las fresas, al igual que vegetales como el pepino y la lechuga, tienen un alto contenido de agua que ayuda a cubrir nuestras necesidades.

Aunque el café y el té son diuréticos suaves, cuando se consumen con moderación también contribuyen a la hidratación. En casos de actividad intensa o climas cálidos, bebidas con electrolitos pueden ser beneficiosas para reponer los líquidos y minerales perdidos.

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Escuchar al cuerpo y responder a la sed sigue siendo el método más efectivo de hidratación. La cantidad exacta de agua depende de cada individuo y de factores como su metabolismo, dieta y actividad física, no siendo necesario forzarse a beber ocho vasos de agua cada día.