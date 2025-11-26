Fin de la Ecobici CDMX: la empresa denunció graves problemas y miles de usuarios fueron afectados

Diversas cicloestaciones del sistema Ecobici en la Ciudad de México presentaron fallas recientes debido a problemas de conectividad ajenos al servicio. Las deficiencias afectaron la operación normal del sistema, generando retrasos, bloqueos y complicaciones para miles de usuarios que dependen diariamente de estas bicicletas públicas para sus trayectos cotidianos.

Ante esta situación, la empresa de Ecobici CDMX informó que su equipo técnico trabajó de manera inmediata para resolver las afectaciones, aunque durante varias horas cientos de estaciones permanecieron fuera de funcionamiento, complicando la movilidad en distintas zonas de la capital.

Dos datos de Ecobici que debes tener en cuenta al usarla Ecobici CDMX

En un reciente mensaje oficial, Ecobici CDMX aclaró que en este momento el servicio ya se restablece, y pidió a los usuarios mantenerse atentos a futuros avisos operativos mientras concluyen los trabajos de estabilización.

Antes de utilizar una bicicleta del sistema, Ecobici recuerda que el portabultos de cada unidad soporta hasta 11 kilogramos.

Exceder ese límite no solo puede dañar el mecanismo de las bicicletas, sino también provocar accidentes por desbalance o pérdida de control durante la rodada.

Para una experiencia más segura, se recomienda guardar los audífonos mientras se pedalea. Mantener la atención en el entorno vial es fundamental para evitar incidentes y priorizar siempre la seguridad de todos los usuarios.

¿Cómo desbloquear una Ecobici?

Si es tu primera vez usando Ecobici, el proceso es sencillo: basta con escanear el código QR ubicado en la bicicleta mediante la aplicación oficial.

El desbloqueo toma solo unos segundos y permite comenzar el recorrido de inmediato.

En caso de dudas, Ecobici pone a disposición distintos canales de atención: