Costco Wholesale se ha colocado rápidamente en las tendencias digitales tras un importante anuncio en sus redes sociales: un cierre masivo de todas sus sucursales programado para finales de noviembre. Este aviso generó inquietud entre sus millones de socios, quienes buscan detalles sobre la suspensión de servicio.

El cierre generalizado se llevará a cabo el próximo jueves 27 de noviembre. La razón principal es la celebración del Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, un feriado oficial y de gran importancia en Estados Unidos, por esta razón las sucursales no ofrecerán servicio de compras.

Cómo comprar en Costco durante las 24 horas de cierre de todas sus sucursales

Sin embargo, la compañía ha tranquilizado a sus clientes al señalar que las compras podrán seguir realizándose a través de su portal web oficial.

Es fundamental destacar que esta suspensión de servicio solo será aplicable a las sedes establecidas en Estados Unidos y Puerto Rico. Costco, que opera en 14 países, ha confirmado que sus tiendas en México ofrecerán servicio de manera habitual, al igual que en las otras naciones donde la reconocida cadena tiene presencia.

Este dato es crucial para la comunidad mexicana, ya que sus planes de compra y la disponibilidad del servicio local no se verán alterados por el feriado norteamericano, permitiendo a los socios mexicanos seguir disfrutando de sus beneficios sin interrupciones.

Costco baja sus persianas de forma masiva en todo el país y suspenden todas sus ventas Fuente: Shutterstock Stockah

La pausa de actividades en EE. UU. y Puerto Rico será breve. El cierre tiene una duración de únicamente 24 horas, lo que significa que a partir del viernes 28 de noviembre el servicio en todas las tiendas afectadas se reanudará de forma habitual.

Qué días cierran las sucursales de Costco en USA

El portal oficial de Costco Wholesale Estados Unidos detalla que la cadena realiza un total de siete cierres al año, coincidiendo con los principales días feriados oficiales en el territorio. Estos son:

Año Nuevo

Domingo de Pascua

Día de los caídos (Último lunes de mayo)

Día de la Independencia (4 de julio)

Labor Day (primer lunes de septiembre)

Thanksgiving Day (Último jueves de noviembre)

Navidad

Cuándo cierra Costco en México

En contraste con las múltiples suspensiones en EE. UU., Costco México solo realiza un cierre de este tipo al año, el cual ocurre durante el Domingo de Pascua.

Aun así, la compañía garantiza a sus colaboradores mexicanos todas las prestaciones de ley, incluyendo el pago triple en caso de laborar en días de descanso obligatorio, reforzando su compromiso con sus empleados.