Una sola detonación, sin víctimas inmediatas y sin cráteres. Y, aun así, capaz de desencadenar uno de los mayores colapsos de la civilización moderna. Ese es el efecto de un pulso electromagnético de alta altitud (EMP). A diferencia de otras armas de destrucción masiva, cuyo objetivo principal es causar daño directo a personas o estructuras, estas están diseñadas para atacar los sistemas eléctricos y electrónicos. En sociedades donde casi todo depende de la electricidad —agua, alimentos, hospitales, comunicaciones y transporte— inutilizar esos sistemas puede paralizar infraestructuras enteras. Un escenario de ataque con pulso electromagnético (EMP) comenzaría con una falla repentina y generalizada de sistemas electrónicos. Si ocurriera a gran escala, vehículos modernos podrían detenerse debido a la pérdida de sus sistemas electrónicos. Los servicios críticos -como hospitales- podrían perder energía si los generadores de respaldo también resultaran afectados. Las comunicaciones móviles, redes de datos y cajeros automáticos dejarían de funcionar. Este tipo de evento podría producirse si un misil balístico detonara una cabeza nuclear a gran altitud, aproximadamente entre 30 y 400 kilómetros sobre el territorio. La explosión generaría una onda electromagnética capaz de dañar o inutilizar equipos electrónicos en una amplia área. Dependiendo de la altura de la detonación y de otros factores técnicos, el área afectada podría abarcar gran parte de un país. Uno de los principales riesgos sería el daño a la red eléctrica. En el caso de Estados Unidos, la infraestructura depende de transformadores de alta tensión complejos que requieren entre 12 y 18 meses para fabricarse y que no siempre están disponibles como repuestos. Si un número significativo de estos equipos quedara destruido, la recuperación del sistema eléctrico podría tomar mucho tiempo. La interrupción prolongada de la electricidad afectaría servicios esenciales como el suministro de agua, las telecomunicaciones, el transporte y la atención médica. En ese contexto, el problema dejaría de ser una simple interrupción tecnológica para convertirse en una crisis logística y humanitaria. El número que circula entre analistas y en los informes del Congreso de los Estados Unidos—hasta el 90% de la población podría morir en el primer año— no proviene de la especulación sino de un análisis. La civilización moderna no sobrevive sin electricidad porque todo lo esencial depende de ella de manera encadenada. El agua potable llega a los hogares gracias a bombas eléctricas. Sin ellas, los sistemas de distribución fallan en días. La mayoría de las grandes ciudades solo dispone de entre 24 y 72 horas de reservas de agua potable en sus sistemas de almacenamiento, por lo que un apagón prolongado convertiría rápidamente el acceso al agua en una crisis masiva. Los hospitales, sin energía ni suministros de medicamentos que ya no pueden refrigerarse ni transportarse, entran en colapso funcional en cuestión de semanas. Las cadenas de distribución de alimentos, que operan con inventarios mínimos y logística computarizada, se interrumpen antes de que la mayoría de las personas hayan vaciado su despensa. A eso se suma el invierno, las enfermedades sin tratamiento, los conflictos por recursos y la ausencia total de cualquier estructura de respuesta de emergencia que también habría quedado paralizada. Un pulso electromagnético nuclear de gran altitud no requiere precisión sobre un blanco específico. A diferencia de un ataque nuclear convencional, el objetivo no es una ciudad sino la infraestructura electrónica de una región completa. Basta con que un misil balístico eleve una ojiva nuclear a una altitud aproximada de 30 a 400 kilómetros sobre el territorio objetivo. A esas alturas, la detonación genera un pulso electromagnético capaz de afectar sistemas eléctricos en un área que puede abarcar millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de la altitud y la potencia del dispositivo. Los países que poseen misiles balísticos y armas nucleares —o que se encuentran cerca de esa capacidad— aparecen en los análisis estratégicos como posibles actores con capacidad técnica para ejecutar un ataque de este tipo. Entre ellos suelen mencionarse Corea del Norte, Rusia y China. Interceptar un ataque de este tipo es particularmente complejo. Los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos, como el Ground-based Midcourse Defense (GMD) o los interceptores SM-3 del sistema Aegis, están diseñados principalmente para destruir misiles entrantes en trayectorias dirigidas hacia objetivos terrestres específicos. En un escenario de HEMP, sin embargo, el misil no necesita reentrar hacia una ciudad: basta con detonar en el espacio sobre el territorio objetivo, lo que reduce la ventana de interceptación y complica la identificación temprana de la intención del ataque. El debate sobre la protección de la infraestructura eléctrica frente a pulsos electromagnéticos lleva décadas abierto en Estados Unidos. Informes señalaron que la red depende de transformadores de alta tensión extremadamente vulnerables y difíciles de reemplazar, algunos de los cuales tardan entre 12 y 24 meses en fabricarse. A pesar de estas advertencias, la implementación de medidas de endurecimiento de la red avanzó lentamente, frenada por el costo de las modificaciones, la fragmentación del sistema eléctrico entre operadores privados y la dificultad política de invertir miles de millones en un riesgo de baja probabilidad. Hasta hoy, ningún país sufrió un ataque militar real con pulso electromagnético (EMP). Lo que sí ocurrió son pruebas nucleares de gran altitud durante la Guerra Fría que generaron efectos EMP sobre territorios propios o cercanos. El ejemplo más conocido es Starfish Prime, una prueba realizada por Estados Unidos el 9 de julio de 1962. Consistió en una detonación nuclear a aproximadamente 400 km de altura sobre el Océano Pacífico. Sus efectos eléctricos se detectaron en Hawái, a unos 1.400 km de distancia: alrededor de 300 farolas se apagaron, fallaron varios sistemas de alarma y se registraron perturbaciones en las comunicaciones. Este evento demostró por primera vez que una explosión nuclear en el espacio podía generar un pulso electromagnético (EMP) de gran escala.