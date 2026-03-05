Se cierran todos los registros para estudiantes de primaria y miles de familias todavía están a tiempo de completar un trámite clave. La fecha límite ya está definida y no habrá prórroga para quienes no concluyan el proceso en línea. Detrás de este aviso hay un apoyo económico que impacta directamente en el bolsillo de madres, padres y tutores. El registro es obligatorio para quienes aún no reciben otra beca federal y buscan asegurar el beneficio. El plazo vence el 19 de marzo, y aunque el trámite es gratuito, no cumplir con los requisitos podría dejar fuera a estudiantes de primaria que cumplen con las condiciones. La clave está en hacerlo correctamente y dentro del periodo establecido. El cierre de registros corresponde a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, un Programa para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que está dirigido a alumnas y alumnos inscritos en primarias públicas de todo el país. El apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos por estudiante, con el objetivo de contribuir con las familias para que puedan hacer frente a distintos gastos, como útiles y uniformes escolares. La beca es universal, lo que significa que todas y todos los estudiantes de primarias públicas pueden acceder, siempre que no reciban otra beca federal similar. El registro se realiza exclusivamente en línea, a través del sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Las autoridades reiteraron que el trámite es gratuito y que no se requieren gestores ni intermediarios. Para completar el registro de la Beca Rita Cetina, la madre, padre o tutor debe ingresar con su cuenta Llave MX. Posteriormente, se cargan datos personales y documentos digitalizados. Entre los requisitos se encuentran: Al finalizar, el sistema genera un comprobante que debe descargarse y guardarse. Este documento será el respaldo del trámite ante cualquier aclaración. Una vez validada la información, en los próximos meses se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar. Las fechas y lugares de entrega se informarán directamente en las escuelas y por canales oficiales. Las autoridades recordaron que no deben registrarse nuevamente quienes ya reciben la antigua Beca Benito Juárez. El cierre del registro el 19 de marzo será definitivo para este periodo.