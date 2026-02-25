El Gobierno de México, en este caso representado por Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha y hora para la asamblea virtual dirigida a familias interesadas en la Beca Rita Cetina. En este caso, el propio León, convocó a quienes no asistieron a la sesión informativa presencial. “¿No asististe a tu asamblea informativa de la Beca Rita Cetina para estudiantes de escuelas primarias públicas? ¡No te preocupes!”, expresó el funcionario, al reiterar que la reunión o asamblea virtual permitirá aclarar dudas sobre el registro, documentos y funcionamiento de la plataforma oficial. “La presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a buscar todos los medios habidos y por haber para mantenerte informado”, señaló Julio León, quien invitó a madres, padres y tutores a conectarse y conocer cómo solicitar correctamente este apoyo educativo. La asamblea virtual Beca Rita Cetina se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 7:00 de la noche, a través de la página oficial de Facebook del coordinador nacional Julio León: https://facebook.com/JulioLeonT - también se difundirá información mediante su cuenta oficial en redes sociales @Julio_LeonT. La convocatoria está dirigida principalmente a madres, padres y tutores de estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria en modalidad escolarizada, especialmente a quienes no pudieron acudir a la asamblea informativa presencial o tienen dudas sobre el proceso de registro. Para estudiantes de secundaria pública, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por alumno. En hogares con dos o más hijos en este nivel educativo, se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra. Los pagos se realizan durante cinco bimestres, sin contemplar julio y agosto por periodo vacacional. En el caso de primaria, el apoyo consiste en un pago anual único de 2,500 pesos por estudiante registrado en 2026, destinado a útiles y uniformes escolares. Las familias que ya recibían el apoyo desde 2025 bajo el esquema para hogares de escasos recursos continuarán con 1,900 pesos bimestrales, siempre que no hayan causado baja. La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina está dirigida a familias con hijas o hijos inscritos en primaria o secundaria pública, bajo modalidad escolarizada, y que no reciban otra beca federal con el mismo fin. El objetivo es ampliar la cobertura y reducir el abandono escolar. El programa forma parte de un sistema integral que incluye la Beca Benito Juárez para nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior, fortaleciendo la continuidad académica.