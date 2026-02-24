El Gobierno de México confirmó que en las próximas semanas iniciará el registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, en su modalidad de Apoyo a Uniformes y Útiles, dirigida a familias con hijas e hijos inscritos en primarias públicas del país. A través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se informó que madres, padres, tutoras y tutores deberán prepararse con anticipación y mantener en orden su documentación, poniendo especial atención al estado de su CURP para evitar contratiempos durante el trámite en línea. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detalló que el proceso comenzará con una primera etapa de Asambleas Informativas durante febrero en las escuelas primarias públicas. “Es muy importante que acudas, para que sepas el paso a paso de la solicitud en la plataforma y obtengas tu beca sin contratiempos”, señaló la Coordinación. Posteriormente, se habilitará la segunda etapa correspondiente al registro en línea para las familias con estudiantes en primaria pública, quienes podrán solicitar la Beca de apoyo para uniformes y útiles en el sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx Se llevará a cabo la entrega de tarjetas, la cual será anunciada a través de las escuelas, la página web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp institucional. La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es, de acuerdo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, “un Programa Prioritario del Gobierno de México”, cuyo objetivo es que “ningún estudiante, sin importar sus circunstancias, tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos”. Como dato no menor, el Gobierno de México recordó que la educación es un derecho, focalizando su convicción de que “¡la educación es un derecho, no una mercancía!”, por lo que exhortaron a revisar con anticipación la CURP y demás documentos antes de iniciar el registro.