El Gobierno confirmó que se ampliará la Beca Rita Cetina para alumnos de preescolar y primaria en 2026.

El Gobierno de México oficializó cambios profundos en la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para 2026, un movimiento que ya genera incertidumbre entre millones de familias.

Las nuevas disposiciones surgen del “ACUERDO número 39/12/25 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para el ejercicio fiscal 2026”, difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Según el documento, los ajustes redefinen quién puede ingresar, quién puede mantenerse y bajo qué condiciones se pierde la beca. La propia Coordinación advierte en su encabezado oficial: “Reglas de Operación 2026 del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina”.

Las nuevas Reglas de Operación 2026 endurecen requisitos, redefinen elegibilidad y amplían causales de baja, poniendo en riesgo la continuidad de miles de becarios de la Beca Rita Cetina. Gobierno de México

La reorganización del padrón implica un endurecimiento de los filtros. Las familias deberán demostrar inscripción en escuelas prioritarias o susceptibles de atención y, en algunos casos, acreditar bajos ingresos.

De acuerdo con el propio programa, “solo podrán exigirse los datos y documentos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud”, pero los procedimientos ahora son más estrictos y más documentales que en años previos.

Las nuevas reglas de elegibilidad: quién sí y quién ya no podrá recibir la beca

El Programa establece que solo serán elegibles las familias con niñas, niños y adolescentes (NNA) inscritos en escuelas prioritarias o, en su defecto, en escuelas susceptibles de atención, siempre que acrediten bajos ingresos.

El documento de la Secretaría de Educación Pública, SEP, detalla que la clasificación de escuelas se vuelve el eje central para determinar el acceso: las escuelas prioritarias ya no requieren verificación de ingresos, pero las susceptibles sí.

La incorporación en primaria será gradual durante 2026, iniciando con cuarto, quinto y sexto grado, y extendiéndose a primero, segundo y tercero a partir del bimestre septiembre–octubre.

La Coordinación también podrá descartar solicitudes por información incompleta, inconsistencia documental o falta de identificación validada en RENAPO, lo que podría dejar fuera a miles de familias previamente aceptadas.

Los 10 escenarios en los que el Gobierno puede dar de baja a un becario

El Gobierno de México indicó que no habrán causas de incumplimiento o suspensiones en la Beca Rita Cetina, pero cualquier acción que atente contra las reglas de esta beca, será motivo de cancelación directa.

Fallecimiento del becario. Que el becario cumpla 18 años. Estar inscrito en tercer grado de secundaria al iniciar el segundo semestre. Haber recibido 30 meses de beca en secundaria. Renuncia voluntaria del tutor. Duplicidad en el padrón del programa. Recibir otra beca de manutención federal simultáneamente. Suspensión o abandono escolar. Que ningún NNA de la familia esté en escuela prioritaria o susceptible. Inconsistencias documentales detectadas en supervisión o actualización del padrón.

El Gobierno pondrá más control en la asignación de la Beca Rita Cetina

Las nuevas Reglas consolidan un sistema de supervisión más agresivo: confronta de datos con RENAPO, procesos de depuración permanente y verificación escolar obligatoria. La Coordinación Nacional advierte que podrá dar de baja a familias cuando las escuelas no entreguen documentación suficiente o no respondan a los procesos de supervisión.

La severidad del nuevo esquema, respaldado en el documento oficial del 6 de enero de 2026, deja una señal clara para todos los mexicanos y becarios de este apoyo económico, el Gobierno busca un padrón más “depurado”, aunque esto implique la salida masiva de beneficiarios.

Con la reconfiguración de requisitos de la Beca Rita Cetina 2026, la incorporación gradual y la multiplicación de causales de baja, miles de familias podrían perder un apoyo que consideraban garantizado.