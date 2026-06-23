La jornada de este martes 23 de junio estará dominado por lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas intensas de viento en buena parte de México, según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más adversas se prevén en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 75 y 150 milímetros. Estas lluvias incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

Dónde habrá tormentas intensas. Archivo.

La inestabilidad atmosférica será provocada por la interacción de canales de baja presión, una circulación ciclónica y los remanentes de las ondas tropicales 9 y 10, sistemas que mantendrán el potencial de lluvias durante gran parte de la jornada.

Estados con mayores precipitaciones

Las lluvias más significativas se concentrarán en regiones del centro, sur y occidente del país.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (centro y oriente).

Oaxaca (occidente, norte y oriente).

Veracruz (centro y sur).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Hidalgo.

Puebla.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Ciudad de México.

Estado de México.

Morelos.

Querétaro.

San Luis Potosí.

Tabasco.

Chiapas.

Nayarit.

Además de las precipitaciones, se prevén descargas eléctricas, granizadas, encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas montañosas y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Vientos intensos y oleaje elevado

El viento será otro de los factores relevantes de este martes, con potencial para ocasionar la caída de ramas, anuncios y otros objetos.

Rachas más fuertes

Hasta 70 km/h en Coahuila.

De 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En el litoral del Pacífico continuará el fenómeno de mar de fondo.

Oleaje previsto

De 1.5 a 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 1 a 2 metros en las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Pronóstico extendido del clima en México

Para el miércoles 24 de junio se prevé un 90% de probabilidad de precipitaciones, con acumulados cercanos a los 14 milímetros. La temperatura máxima alcanzará los 22°C y la mínima descenderá hasta los 13°C, mientras que los vientos oscilarán entre 8 y 30 km/h.

El jueves 25 de junio mantendrá un panorama similar, con un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas. Se esperan alrededor de 11 milímetros de precipitación, temperaturas entre 22°C y 13°C y rachas de viento de hasta 33 km/h.

Para el viernes 26 de junio continuará el riesgo de tormentas, aunque con menor intensidad. La probabilidad de lluvia disminuirá al 80% y los acumulados previstos serán de apenas 2 milímetros. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 22°C y una mínima de 12°C, acompañadas por vientos de entre 8 y 29 km/h.