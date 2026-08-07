Este viernes, 7 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8159 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.49%.

La cotización del Euro ha retrocedido, con un descenso semanal de -0.82% y una caída anual de -6.80%, lo que refleja una tendencia bajista reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro fue mayormente bajista: breve recuperación tras el inicio, luego cinco descensos seguidos, un repunte puntual y cierre otra vez a la baja, con balance negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que fue del 2.86%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En el día 1, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un incremento notable respecto a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda se ha fortalecido, generando expectativas favorables en el mercado.

La tendencia positiva sugiere una recuperación en la confianza de los inversores en la economía europea. Sin embargo, será crucial monitorear si esta estabilidad se mantiene en los próximos días.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.