Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Los controles migratorios continúan activos en Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey para los viajeros que pretendan entrar o salir del país utilizando un pasaporte vencido. Esta situación puede ocasionar dificultades tanto en aeropuertos como en los distintos puntos de control fronterizo.

Por lo general, las aerolíneas y las autoridades migratorias requieren que los pasajeros presenten un documento de viaje vigente para poder abordar un vuelo o ingresar a otro país. Sin embargo, existen determinadas excepciones que pueden permitir el tránsito internacional, aun cuando el pasaporte no se encuentre actualizado.

¿Qué ocurre en Dallas con los pasaportes vencidos?

En Dallas, quienes viajan al extranjero deben contar con los documentos exigidos por las autoridades estadounidenses para poder ingresar o salir del territorio. En el caso de los ciudadanos extranjeros, esto generalmente implica presentar un pasaporte vigente junto con la visa o autorización de viaje que corresponda de acuerdo con su nacionalidad.

Si el pasajero no dispone de la documentación necesaria, la aerolínea puede negarle el acceso al vuelo. Del mismo modo, los agentes migratorios tienen la facultad de impedir el ingreso al país cuando no se cumplen los requisitos establecidos.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Sin embargo, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades.

Qué exige Atlanta para entrar o salir del país

En Atlanta, al igual que en el resto de Estados Unidos, los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y con los documentos migratorios correspondientes para ingresar o salir del país.

Los controles son realizados conforme a las normas federales estadounidenses, por lo que una aerolínea puede negar el embarque y las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso cuando la documentación presentada no cumple con los requisitos vigentes.

En el caso de una visa estadounidense válida ubicada en un pasaporte vencido, el viajero puede utilizarla junto con un nuevo pasaporte vigente, siempre que ambos documentos cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Nueva York y Nueva Jersey también exige documentación vigente para viajar

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país. Los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey aplican las normas migratorias federales de Estados Unidos, que exigen a los viajeros internacionales presentar la documentación válida requerida para ingresar o salir del país.

En términos generales, los extranjeros deben contar con un pasaporte vigente, además de la visa o autorización de viaje correspondiente según su nacionalidad. Las aerolíneas pueden rechazar el embarque y las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso cuando el pasajero no cumple con los requisitos de documentación.

No obstante, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: