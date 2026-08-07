En esta noticia Peñoles llega con sólidos resultados financieros

Las acciones de Industrias Peñoles, la minera de la familia Baillères, encabezaron las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de que un reporte de empleo en EE.UU. más débil de lo esperado impulsó el precio del oro y la plata, metales a los que la compañía mantiene una alta exposición.

Los títulos de Industrias Peñoles llegaron a subir 9.2%, hasta MXN$ 927.78 por acción hacia las 7:54 horas de la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Más tarde moderaron el avance y cotizaban en torno a MXN$ 886.13 por unidad.

El movimiento respondió al repunte de los metales preciosos. En el mercado internacional, el oro avanzó más de 2% y la plata superó un alza de 3%, activos que suelen beneficiarse cuando aumenta la expectativa de una política monetaria menos restrictiva en EE.UU.

El catalizador fue el reporte laboral de julio, que mostró una pérdida de 23,000 empleos, frente a la expectativa del mercado de una creación de 80,000 plazas, un dato que redujo las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) eleve la tasa de interés en septiembre.

“Provocó una caída en los rendimientos de los bonos y un debilitamiento del dólar; esto impulsó el precio de los metales (...) Peñoles tiene una sensibilidad directa al oro y la plata”, dijo Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, a El Cronista.

El especialista explicó que el incremento en los precios de los metales suele traducirse en mayores ingresos y una mejor generación de flujo de efectivo para la minera.

“Es por eso que la acción reacciona de esta manera cuando sube el precio del oro”, añadió.

El avance de Peñoles también impulsó al S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, que subía 0.83% para ubicarse en 66,940.11 puntos (Ciudad de México 12:44 horas).

Peñoles llega con sólidos resultados financieros

El optimismo del mercado también encuentra respaldo en los resultados financieros más recientes de la minera.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Industrias Peñoles reportó un incremento de 38.9% en sus ingresos respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su flujo operativo (EBITDA) aumentó 115.1%, favorecido por mayores precios de los metales y una recuperación en la producción minera.

La compañía también registró un flujo libre de efectivo de u$s 1,048 millones y cerró el trimestre con una posición de caja neta de u$s 726 millones, fortaleciendo su balance financiero.