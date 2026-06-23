Recientemente se registraron condiciones favorables para el desarrollo del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico. Ante ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuándo podría alcanzar una intensidad histórica y convertirse en uno de los eventos más potentes de las últimas décadas.

Se viene la ola de calor del siglo con temperaturas de más de 40°C y sensación sofocante: las áreas afectadas EFE

La influencia suele generar contrastes importantes en las condiciones meteorológicas. Durante el verano puede favorecer periodos más secos y temperaturas elevadas, intensificando la canícula en diversas zonas del país. Sin embargo, conforme avanza el fenómeno, también puede propiciar precipitaciones superiores a lo habitual.

Alerta del SMN por la llegada de El Niño a México

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad del 63% de que el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial supere los 2 grados entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Este fenómeno forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), caracterizado por un aumento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico, capaz de modificar los patrones climáticos en distintas regiones del mundo.

Principales efectos de El Niño

Olas de calor más intensas durante la canícula.

Mayor actividad ciclónica en el Pacífico mexicano.

Disminución de huracanes en el Atlántico.

Incremento de lluvias intensas y eventos meteorológicos extremos.

¿Cuándo llegaría el “Súper El Niño”?

Los modelos climáticos indican que existe una alta probabilidad de que El Niño alcance una categoría considerada “muy fuerte” entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Si este escenario se confirma, el fenómeno podría ubicarse entre los más intensos registrados desde que comenzaron las mediciones modernas en 1950 .

Debido a su posible magnitud, algunos especialistas lo denominaron “El Niño Godzilla” o “Súper El Niño”.

La NOAA estima que su máxima intensidad podría presentarse durante los siguientes meses:

Noviembre de 2026

Diciembre de 2026

Enero de 2027

Febrero de 2027

Marzo de 2027

Además, no se descarta que sus efectos se prolonguen hasta la primavera de 2027.

¿Cuál será el mes más caluroso del año?

Según las previsiones de la NOAA, agosto podría registrar temperaturas por encima del promedio , mientras que entre septiembre y octubre aumentarían las probabilidades de lluvias intensas, impulsadas además por:

Temporada de huracanes

Influencia del monzón mexicano

Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos oficiales, ya que la evolución de El Niño podría influir de manera importante en las condiciones climáticas de México durante los próximos meses.