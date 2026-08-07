En esta noticia Baja en la exportación por incertidumbre del T-MEC

La industria automotriz mexicana se mantiene en números rojos, pues fuera del mercado de ventas internas, el resto del sector muestra caídas generalizadas.

De acuerdo con datos del Inegi, durante los primeros siete meses del año, dentro del país se produjeron 2.298 millones de unidades, una caída de 0.65% en comparación con el año pasado.

Las automotrices que presentan las mayores caídas son Mercedes-Benz, con una baja acumulada de 32.7%, seguida de Nissan, con una contracción de 24.9%.

En el caso de estas dos automotrices, la caída se explica a partir del cierre de plantas en México.

Por una parte, Nissan cerró en el primer trimestre la planta de CIVAC, en Jiutepec, Morelos, debido a que la compañía enfrenta una crisis global que le obligó a concluir las operaciones de siete plantas a nivel mundial, además de vender su edificio sede en Yokohama, Japón.

Mientras tanto, para mayo, la misma compañía nipona bajó la cortina en la planta conjunta con Mercedes-Benz, en Aguascalientes, donde se producía el Infiniti de Nissan y el la SUV GLB.

Además, Mazda también de vio afectada este año, debido a interrupciones intermitentes derivadas de bloqueos carreteros que afectaron la proveeduría de insumos para su planta, ubicada en Salamanca, Guanajuato.

En lo que va del año, la otra firma nipona tuvo una baja de producción de 18.2%, para cerrar los primeros siete meses del año con 90,341 unidades.

Baja en la exportación por incertidumbre del T-MEC

Otro factor que juega en contra de la industria mexicana es el endurecimiento de las reglas del Tratato México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Desde el año pasado, la industria mexicana enfrenta un arancel de 25% impuesto por el presidente Donald Trump.

Esto ha provocado que este año las exportaciones bajaran 0.26% en el periodo enero-julio, para totalizar 1.950 millones de unidades, unas cinco mil menos que el año anterior.

En total, siete de las 13 empresas que exportan autos desde México acumulan números negativos.

Las que han tenido el peor comportamiento en este apartado son Nissan (-33.4%), Mercedes-Benz (-24.4%) y Mazda (-18.4%) que enfrentan la incertidumbre del T-MEC, sumada al ciere de plantas en México.