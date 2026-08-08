El truco casero que elimina la suciedad del desagüe de las duchas.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza del hogar debido a su capacidad para combatir olores y desprender ciertos residuos acumulados en distintas superficies.

Entre los trucos caseros que ganaron popularidad se encuentra uno especialmente sencillo: rociar vinagre en el desagüe de la ducha. Esta práctica puede contribuir al mantenimiento cotidiano de las tuberías y disminuir la acumulación de suciedad provocada por la humedad, el jabón y los restos orgánicos.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el desagüe de la ducha?

El vinagre blanco ayuda a aflojar los restos de jabón, los depósitos minerales y las pequeñas acumulaciones de suciedad que suelen adherirse al desagüe con el paso del tiempo.

También puede neutralizar los malos olores generados por la humedad constante, los cabellos y otros residuos que quedan atrapados en la tubería.

Cuando se incorpora de manera periódica a la limpieza del baño, este procedimiento puede reducir el riesgo de que el desagüe comience a taparse. Sin embargo, no sustituye una limpieza profunda cuando existe una obstrucción importante.

¿Cuáles son los beneficios de este truco casero?

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayuda a disminuir los malos olores.

Afloja restos de jabón y suciedad.

Puede prevenir obstrucciones pequeñas.

Reduce la acumulación de residuos en el desagüe.

Permite disminuir el uso frecuente de destapa cañerías agresivos.

Es una alternativa económica y fácil de aplicar.

Cómo utilizar correctamente el vinagre en el desagüe

Antes de comenzar, se recomienda retirar los cabellos y otros residuos visibles que estén acumulados sobre la rejilla.

Rociar vinagre en el desagüe de la ducha: para qué sirve y por qué se recomienda

Luego, se deben seguir estos pasos:

Rociar o verter una cantidad abundante de vinagre blanco directamente en el desagüe. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagar con agua caliente para facilitar la eliminación de los residuos desprendidos.

Algunas personas complementan este método con bicarbonato de sodio, aunque el vinagre también puede utilizarse solo como parte del mantenimiento preventivo.

¿Cada cuánto se recomienda hacerlo?

Para evitar una acumulación excesiva de suciedad, el procedimiento puede repetirse una vez por semana o cada 15 días, dependiendo de la frecuencia de uso de la ducha.

Mantener este hábito puede ayudar a conservar el desagüe en mejores condiciones y disminuir la necesidad de recurrir a productos químicos más fuertes.

Importante: el vinagre nunca debe mezclarse con cloro o lejía, ya que la combinación puede liberar gases peligrosos.