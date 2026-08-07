Tras superar los 100 millones de viajes completados en México durante el primer semestre de 2026, inDrive dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en el país con la apertura de Casa inDrive, un centro de atención presencial para conductores que busca fortalecer su operación y facilitar la incorporación de nuevos socios a la plataforma.

Ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México, el espacio concentrará servicios como activación y verificación de cuentas, soporte técnico, capacitación en seguridad vial y asesoría sobre los programas de lealtad de la compañía. Además, integrará aliados que ofrecerán alternativas para acceder a vehículos mediante esquemas de renta con opción a compra, sin necesidad de enganches elevados, aval o consulta al buró de crédito.

La empresa estima que el centro atenderá a más de 5,000 conductores cada mes, con el objetivo de complementar la atención digital con un servicio presencial en un mercado donde ha registrado un crecimiento sostenido en las horas de conexión de los conductores.

“Casa inDrive no es solo una oficina; es una declaración de intenciones. Queremos facilitar la inclusión de más personas en la economía colaborativa y el acceso a vehículos mediante alianzas, asegurando que cualquier persona con ganas de trabajar encuentre en inDrive una oportunidad justa, humana y accesible”, afirmó Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México.

Interior de Casa inDrive | Cortesía

La apertura forma parte de una estrategia con la que la compañía busca consolidar su presencia en uno de sus mercados prioritarios. Desde 2022, inDrive asegura haber impactado a más de 10 millones de personas en México entre conductores, pasajeros y beneficiarios de iniciativas sociales.

Con este centro, la plataforma también busca reforzar su propuesta para los conductores al concentrar en un solo lugar servicios relacionados con su programa de lealtad, el ecosistema de seguridad y otros beneficios orientados a quienes generan ingresos mediante la aplicación.

De acuerdo con la empresa, la iniciativa sienta las bases para seguir expandiendo su operación en México conforme crezca la demanda de la plataforma.