En el mundo de los negocios de México existen apellidos que son sinónimo de éxito y fortuna:

La familia Slim con una de las fortunas más impresionantes de América Latina

Salinas Pliego, con una de las cadenas de tiendas departamentales más omnipresentes del país.

La familia desconocida que te sorprenderá por su inmensa riqueza

El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. Específicamente, se puede nombrar a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. A pesar de no figurar constantemente en los reflectores internacionales, el patrimonio conjunto de estos hermanos asciende a la astronómica cifra de u$s 43.200 millones.

No es Slim ni Salinas Pliego | estos son “multimillonarios silenciosos” de México: 6 hermanos que valen u$s 43.200 millones (foto: archivo).

Cuando se analiza la fortuna bajo el control de la familia y no sus dueños individuales, su peso financiero rivalizaría directamente con las fortunas más grandes del continente. El éxito de su modelo de negocio, basado en el crédito al consumo y el retail masivo, ha convertido a su apellido en sinónimo de comercio en México.

El patrimonio de cada hermano

Lo que distingue a este caso es la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. Según los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones .

Este nivel de riqueza individual los colocaría cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Si bien el capital de los Coppel se diluye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo permanece sólido.

El origen de este capital proviene de Grupo Coppel, una empresa que nació en Sinaloa y que ha logrado permear en la clase media y popular de México como pocas marcas.