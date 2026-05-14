Durante toda las semana varias zonas de Estados Unidos serán golpeadas por tormentas eléctricas con potencial de causar impactos significativos en las comunidades locales por la llegada de granizo y ráfagas de viento peligrosas. El este, medio oeste y las Montañas Rocosas de Estados Unidos se encuentran bajo alerta por el pronóstico extendido que abarca hasta el fin de semana, con tormentas de viento que podrían alcanzar los 112 km/h (70 mph). Desde mitad de semana, se pronostican tormentas eléctricas severas para las siguientes zonas: La mayor preocupación se dio durante la tarde y noche del miércoles 13 de mayo, con ráfagas de viento de una velocidad máxima estimada en 112 km/h A su vez, también existe riesgo de tormentas severas para: Especialistas de Accuweather pronostican un mayor riesgo para la zona de Montana, con ráfagas de viento de aproximadamente 100 km/h. Avanzando en la semana, las tormentas se moverán a las Grandes Llanuras y las siguientes locaciones: En estos lugares se espera granizo, diluvios y ráfagas de viento de 100 km/h. Hacia el fin de semana, se desarrollarán varios sistemas de tormentas que llegarán a Kansas, Nebraska y Iowa a partir del viernes, con actividad eléctrica para: Para estas zonas, las ráfagas de viento esperadas serán de 112 km/h, aumentando levemente para el sábado. El domingo se expandirá hacia: Los sistemas se seguirán moviendo por estas zonas hasta el lunes, con riesgo de tornados en Nebraska y Iowa.