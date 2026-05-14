España se prepara para un cambio radical en el tiempo. Tras un inicio de mayo marcado por temperaturas inusualmente bajas y tormentas en varias regiones, un potente anticiclón subtropical y una dorsal africana traerán el primer episodio de calor estival del año. El modelo europeo (ECMWF) ya marca la fecha del ascenso térmico y, de esta manera, la ola de calor provocará que muchas provincias sobrepasen los 30°C durante este mes. Durante las últimas jornadas, España ha vivido un ambiente más fresco de lo habitual para mediados de mayo. Sucesivas irrupciones de aire frío, favorecidas por una cresta atlántica y el paso de borrascas por el norte de Europa, han mantenido las temperaturas por debajo de lo normal en gran parte del territorio. Incluso se han registrado fuertes tormentas, como las ocurridas en comarcas de Cataluña. Sin embargo, esta situación está a punto de revertirse. Según la última actualización del modelo europeo, a partir de la próxima semana se producirá un giro de 180 grados en el panorama meteorológico, según adelantó el sitio Meteored. A partir del próximo lunes, una cuña anticiclónica subtropical comenzará a imponerse sobre la geografía española. Posteriormente, una potente dorsal africana merodeará el país, configurando un patrón de bloqueo con altas presiones que se extenderán hacia Escandinavia. Esto dejará a Europa occidental bajo el dominio de este anticiclón. Vale destacar que este fenómeno es provocado por una zona de la atmósfera con alta presión (superior a la del aire circundante) donde el aire baja, lo que provoca tiempo estable, cielos despejados y ausencia de nubes y precipitaciones. De esta manera, da lugar a la estabilidad atmosférica con veranos calurosos e inviernos fríos. Durante la mitad de la semana que viene, esta configuración permitirá la llegada de una masa de aire subtropical a la España peninsular y Baleares. De esta forma, se pondrá fin a la tendencia de temperaturas inusualmente bajas que ha afectado a numerosas regiones. El modelo europeo anticipa anomalías térmicas positivas muy significativas. De esta manera, toda España quedará bajo una franja de tonos rojizos en los mapas de anomalías de temperatura, lo que indica un ambiente más cálido de lo normal para la época. Las zonas más afectadas serán: