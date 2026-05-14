Una nueva ola de tormentas severas impactará en diversas zonas de Estados Unidos durante varios días consecutivos. Los expertos advirtieron por lluvias intensas, granizo, tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar hasta 113 km/h. El patrón metrológico podría traer incluso varios episodios de tormentas repetidas, por lo que se emitieron alertas por posibles inundaciones repentinas. Durante la noche del miércoles, un frente frío avanzó hacia el este favoreciendo las condiciones para el inicio de clima severo. De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, las tormentas provocaron fuerte granizo y vientos dañinos en estados como Mientras que las tormentas que tuvieron lugar en el Oeste dejaron registros de vientos sumamente potentes en De acuerdo con las predicciones climáticas, para hoy jueves las zonas con mayores probabilidades de fenómenos intensos comprenden desde el oeste de Texas hasta el sur de Nebraska, el sur de Iowa y el centro de Illinois. Se esperan lluvias torrenciales, granizo y ráfagas de viento de entre 96 y 113 km/h. Además, se indicó que no puede descartarse la formación aislada de algunos tornados. Entre el viernes y el domingo, los meteorólogos indicaron que el panorama podría volverse incluso más activo, con tormentas desde Texas y Oklahoma hasta el oeste de Illinois. Las principales amenazas serán vientos intensos y granizo dañino. Se advierte que el riesgo de tornados aumentará para este día, por lo que resulta fundamental mantenerse alerta a los avisos meteorológicos.