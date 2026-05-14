Bridgestone Americas, con sede en Nashville, construyó durante años una imagen de solidez industrial y compromiso corporativo bajo un lema simple: “Serving society with superior quality”. En México, donde opera plantas estratégicas en Cuernavaca y Aguascalientes, la compañía es vista como uno de los gigantes del sector llantero. Pero detrás de esa narrativa institucional comienza a aparecer otra versión, menos visible y mucho más incómoda. Decenas de reseñas publicadas por empleados y excolaboradores en plataformas laborales describen un ambiente marcado por la presión constante, extensas jornadas, desgaste emocional y liderazgos cuestionados. Por ejemplo, en Glassdoor, la empresa mantiene una calificación promedio de 3,7 sobre 5, un número que a primera vista parece competitivo. Sin embargo, el detalle de las evaluaciones revela señales de alerta: casi uno de cada cinco trabajadores asegura que no recomendaría trabajar allí. Las críticas no aparecen aisladas ni responden únicamente a experiencias individuales. Por el contrario, los testimonios repiten patrones similares sobre clima laboral, falta de equilibrio entre vida personal y trabajo, y una cultura interna que, según múltiples relatos, prioriza la producción por encima del bienestar del personal. Uno de los señalamientos más duros proviene de la planta de Aguascalientes. Un exmecánico calificó en Computrabajo a la empresa con dos estrellas sobre cinco y resumió su experiencia como jornadas extenuantes para un salario que, según afirmó, no compensa el desgaste físico y personal. La conclusión de su reseña fue contundente: no recomienda trabajar en la compañía. De forma similar, en Indeed, un extrabajador del área de ventas y servicio utilizó incluso un título más directo: “No trabajes aquí”. En su testimonio describió un entorno que “drena cualquier alegría” y donde, según sostuvo, la empresa demuestra escaso interés por la vida personal o familiar de sus empleados. La acumulación de testimonios de este tipo durante años y en distintas plataformas vuelve difícil sostener que se trata únicamente de experiencias individuales negativas. El patrón termina sugiriendo problemas estructurales de clima y gestión. La crítica más frecuente no apunta necesariamente a prestaciones o salarios. De hecho, varias reseñas reconocen que Bridgestone ofrece beneficios competitivos y estabilidad. El problema, según muchos empleados, aparece en la conducción interna. Una reseña publicada en Glassdoor en febrero de 2026 por un consultor con más de cinco años en la empresa resumió la percepción con un título preciso: “Buena empresa, mal liderazgo”. El excolaborador reconoció aspectos positivos, pero cuestionó la falta de carácter en la dirección y sostuvo que ciertos distribuidores terminan teniendo más influencia que la propia estructura corporativa. La misma lógica aparece en la evaluación de un coordinador de marketing que aún trabaja en la compañía en Ciudad de México. Aunque recomendó la empresa, describió un ambiente marcado por liderazgo deficiente, reconocimiento selectivo y escasas oportunidades reales de crecimiento profesional. Entre sus críticas destacó una especialmente sensible: la ausencia de mujeres en posiciones de liderazgo. El señalamiento expone un punto delicado para una multinacional que públicamente promueve valores de diversidad e inclusión. Según el trabajador, las posiciones estratégicas continúan concentradas en estructuras poco diversas y alejadas de los discursos corporativos. La recomendación final que dejó al equipo directivo sintetiza buena parte del malestar interno: prestar atención a los trabajadores que no ocupan cargos gerenciales. Las críticas también alcanzan a quienes ingresan a la empresa bajo esquemas de formación. En julio de 2025, un expasante de Ciudad de México calificó en Glassdoor su experiencia como “Malo para comenzar”. Aunque reconoció aspectos positivos como la posibilidad de home office y el respeto formal de horarios, sostuvo que la empresa no contempla realmente las necesidades académicas de quienes aún estudian. Según describió, las dinámicas internas terminan funcionando bajo la lógica de empleados de tiempo completo, incluso para practicantes. El detalle no es menor: revela cómo la cultura de presión y disponibilidad permanente se reproduce desde los niveles más bajos de la organización.