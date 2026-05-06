Una nueva ola de calor con aire seco y brisas capaces de levantar polvo comenzará a instalarse en el oeste de Estados Unidos durante los próximos días, luego de una pausa de varias semanas donde las temperaturas fueron más moderadas. De acuerdo con los expertos, el aumento térmico podría superar incluso algunos de los valores máximos registrados en lo que va del año. Aunque este episodio no será tan extremo como la ola de calor de marzo, varios puntos del oeste podrían alcanzar valores muy altos para lo esperado para esta época del año. Según lo señalado por expertos de AccuWeather, el aire cálido comenzará a dominar gran parte del oeste tras disiparse el sistema que durante el fin de semana trajo lluvias aisladas, tormentas y aire más fresco. En diversas zonas del interior de California las temperaturas serán entre 11° y 17° C más altas desde el jueves y durante el fin de semana, en comparación con valores de la semana anterior. Algunas ciudades podrían registrar temperaturas muy altas por primera vez en el año, como En ambos casos se espera que los termómetros ronden los 38° durante el fin de semana. Durante este nuevo episodio de calor, los valores estarán aproximadamente entre 8° y 14° por encima del promedio de los últimos 30 años. El calor será particularmente intenso en Phoenix, donde las temperaturas podrían alcanzar 38°C o más desde el viernes. Incluso existe la posibilidad de que se superen récords históricos cercanos a los 42°C y los 43°C, registrados en la década de 1930. El aumento de temperaturas no se limitará al suroeste. En el noreste las temperaturas también aumentarán Los especialistas advierten que, pese al incremento de las temperaturas, el agua de ríos y lagos continuará sumamente fría.