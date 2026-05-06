La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases en mayo, contemplada en el cronograma escolar 2025-2026. Se trata de una fecha especial que ofrece fin de semana largo y descanso obligatorio en México. Se trata del viernes 15 de mayo de 2026 que no habrá clases en México con motivo del Día del Maestro, según lo establece el calendario de la SEP. Esta suspensión aplica para alumnos y docentes de nivel básico. El descanso se juntará con el fin de semana, por lo que las actividades escolares se retomarán hasta el lunes 18 de mayo. La comunidad educativa tendrá entonces un total de 72 horas de descanso obligatorio. El asueto del 15 de mayo está dirigido exclusivamente a la comunidad escolar, es decir: Esta fecha no implica un día de asueto para todos los trabajadores. A diferencia de otros días festivos, el Día del Maestro no está considerado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello: Entre las fechas que sí son feriados oficiales se encuentran: En estos casos, quienes trabajen deben recibir pago triple conforme a la ley.