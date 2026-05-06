Un nuevo sistema de tormentas severas avanza con fuerza y encendió las alertas meteorológicas por lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento peligrosas. Los reportes oficiales anticipan un escenario inestable que podría extenderse durante varias horas y afectar amplias zonas. Según los análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos y del Centro de Predicción Meteorológica, el fenómeno estará impulsado por un frente cargado de humedad que favorecerá tormentas organizadas, con riesgo de complicaciones en áreas urbanas y rurales. Los informes meteorológicos advierten que el sistema puede generar precipitaciones persistentes y tormentas eléctricas activas, con acumulaciones significativas en cortos períodos. Este tipo de eventos aumenta el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas, especialmente en zonas con drenaje limitado. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 65 km/h, con potencial para provocar caída de ramas, daños en estructuras livianas y reducción de visibilidad durante los momentos más intensos. Las tormentas eléctricas estarán acompañadas por descargas frecuentes y nubosidad densa, características típicas de sistemas convectivos intensos que pueden evolucionar rápidamente. Otro de los puntos críticos del pronóstico es la posibilidad de cortes de energía eléctrica debido a la combinación de viento fuerte, lluvia y actividad eléctrica. Las ráfagas pueden afectar tendidos eléctricos, mientras que la saturación del suelo facilita la caída de árboles. Los especialistas remarcan que estos eventos suelen intensificarse cuando el sistema se desplaza lentamente, ya que permite la regeneración de tormentas sobre una misma zona, incrementando el impacto acumulado. En este contexto, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante un escenario que combina múltiples riesgos meteorológicos.